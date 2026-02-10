柬籍男子遭勒頸身亡　曾與5名中國男子同車　警方追查

2月8日，一名43歲柬埔寨籍男子與5名中國男子租車從拜林省前往波比市途中，在車內發生激烈爭執。該名柬籍男子隨後被發現遭勒頸身亡。柬埔寨警方將此案斷定為謀殺案，目前正全力追捕涉案人員。



涉事車輛。（柬中時報）

《柬中時報》報道，據警方通報，案件發生於2月8日凌晨1時20分左右，地點位於馬德望省57B公路路段。死者為43歲柬籍男性，居住在卜迭棉芷省，在中國人承包建築工地工作。

經警方調查報告顯示，該車輛由一名從事出租車營運的35歲柬籍男子駕駛。司機供述稱，2月7日晚，他從拜林省搭載6名男子前往波比市，其中5人為中國人。

受害人被發現時脖子被人用上衣勒住，造成窒息身亡。（柬中時報）

據司機稱，行車途中車內發生激烈爭執，他遭一名坐在副駕駛座的男子持槍威脅。因受到驚嚇，他將車輛臨時停靠路邊並逃離現場。約5分鐘後返回時，發現5名中國籍乘客已逃離，僅剩一名男子留在後座。隨後，他向路旁一家理髮店求助，民眾查看後確認後座男子已無生命跡象，隨即報警。

警方將相關證物封存調查。（柬中時報）

柬埔寨警方對死者遺體進行檢查，發現死者頸部及面部有多處瘀傷及摩擦痕跡。經法醫確認，案件被定性為他殺。警方已將涉事車輛及遺體依法拍照取證，相關證物封存調查。警方強調，案件仍在進一步調查中，已就涉案外籍人員展開追查。