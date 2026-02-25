美伊恐爆發戰爭　當地華人組織已備8輛大巴讓200餘人隨時撤離

26日美國與伊朗將在瑞士日內瓦舉行新一輪核協議談判，外界擔憂若談判失敗，美國會對伊朗發動軍事打擊。現時待在伊朗的中國人透露，大部份國人已回國，目前約200名華人留在當地，他們由於經商原因未撤離。當地的伊朗華僑華人聯合會（華聯會）有準備撤離方案，若美伊衝突升級，8輛大巴隨時準備往口岸撤離。‌‌



華人在伊朗經營的工廠。（瀟湘晨報）

目前還有200多華人在伊朗。（瀟湘晨報）

部分華人因經商原因暫未撤離伊朗。（瀟湘晨報）

恐慌情緒籠罩伊朗 物價上漲3成

《瀟湘晨報》報道，伊朗華僑華人聯合會聯絡員譚小林來自湖南省常德市，他長年在伊朗從事礦石生意。譚小林2月24日透露，現在留在伊朗的華人約有200餘人，他們多因仍有工廠或工程在進行，暫時沒有撤離。

譚小林稱，當地物價上漲約30%，牛羊肉、食用油與米漲幅明顯，加上貨幣貶值與進出口受阻，對華商衝擊不小，「恐慌情緒肯定有，已經圍了快2個月，大家心裏都沒底。」

華聯會準備8輛大巴隨時撤離

雖然現時美國和伊朗局勢未明，但譚小林並不是特別慌，他稱已經熟悉當地的形式和生活。早在2025年6月以伊衝突升級時，在中國駐伊使領館帶領下，伊朗華僑華人聯合會曾協助大家撤離，譚小林稱「那次人更多，壓力更大，這次相對少一些。」

同時他也透露，華聯會已制定完整撤離預案，在德黑蘭設有指定聯絡點，一旦局勢惡化，將第一時間通知大家集結。協會已準備8輛大巴車，可隨時前往阿塞拜疆與亞美尼亞口岸撤離，「從德黑蘭出發約6至8小時可抵達口岸，預計20小時內可順利出境。」