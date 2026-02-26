習近平：要把黨中央決策部署落到實處　實現「十五五」良好開局

新華社26日報道，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記近期就2025年度工作向黨中央和中共總書記習近平書面述職。



習近平審閱述職報告並提出重要要求，強調要增強政治責任感和歷史使命感，以實際行動把黨中央決策部署落到實處，推動實現「十五五」良好開局。



習近平強調，今年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，增強政治責任感和歷史使命感，以實際行動把黨中央決策部署落到實處。

習近平強調，要在各自職責範圍內主動擔當作為，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，扎實推動高質量發展，更好統籌發展和安全，持續保障和改善民生，保持社會和諧穩定，推動實現「十五五」良好開局。

習近平強調，要嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，始終頭腦清醒、懷德自重，在篤信、務實、擔當、自律上當表率、作示範。要帶頭樹立和踐行正確政績觀，堅持從實際出發、按規律辦事，努力為人民出政績、以實幹出政績。要認真履行全面從嚴治黨政治責任，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動營造風清氣正的政治生態。