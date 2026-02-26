默茨訪華｜率團參觀機械人企業　宇樹科技王興興：共推產業發展

德國總理默茨（Friedrich Merz）於2月25日到訪中國，並與國家主席習近平及國務院總理李強會面後，今日（26日）率團到杭州參觀機械人企業宇樹科技。根據行程安排，默茨一行還將參訪在華德企。



默茨於25日至26日對中國進行正式訪問，來自汽車、化工、生物制藥、機械製造、循環經濟等德優勢領域的約30家頭部企業高管隨訪，充分體現了德方深化對華務實合作的強烈意願。

26日抵達浙江杭州參觀機械人企業宇樹科技。據中國新聞網報道，宇樹科技董事長王興興在接受採訪時表示自己深感榮幸，他說，此次活動是一個建立與德國更多企業合作的窗口，以及在全球範圍內共同推動智能機械人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智能機械人和AI產業的良好發展態勢，對行業發展和全人類都有非常好的作用。