默茨訪華｜德總理社交平台中文發帖：德中經貿合作能釋放巨大潛力

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月25日上午抵達北京，開始對中國進行為期兩天的正式訪問。抵京後，默茨用中文在社交媒體上連續發帖。



默茨用中文在社交媒體上發帖寫道，「我們想要加強德中經貿關係。作為全球三大經濟體中的兩個，德中開展雙邊經貿合作，能夠釋放巨大潛力，促進經濟的繁榮。如果以平衡和可靠的合作方式激發這樣的活力，兩國都能獲益匪淺。」

德國總理默茨在社交平台用中文發帖。（截取自X@bundeskanzler）

此前不久，默茨用中文發帖稱：「柏林與北京相隔近7500公里。多年來我們一直很樂於跨越這段距離。對我而言，維護並深化我們的外交和經濟關係十分重要。為實現這一目標，我們需要開放的對話渠道。」

據此前報道，默茨此次率高規格經貿代表團訪華，來自汽車、化工、生物製藥、機械製造、循環經濟等德優勢領域的約30家頭部企業高管隨訪，充分體現了德方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。

當地時間24日，啟程訪華前，默茨在德國柏林機場發表講話，向中國人民致以新春祝福，並感謝中方在春節這一特別的日子接待他訪問。默茨表示，這是他出任德國總理後首次訪華。他還稱，德中兩國數十年來積極合作，與華交往對德影響深遠。

2026年2月24日，德國總理默茨（Friedrich Merz）在啟程前往中國前發表新聞聲明。(Getty)

中國外交部發言人毛寧24日主持例行記者會時表示，中德是合作共贏的全方位戰略伙伴，兩國高層交往密切，務實合作持續深化。中德合作互惠互利，為兩國人民帶來實實在在利益。

毛寧稱，作為世界第二大和第三大經濟體，中德關係良好發展符合雙方利益和世界的期待。中方願同德方以此訪為契機，增進理解互信，深化務實合作，秉持相互尊重、平等相待、互利共贏原則，推動中德關係取得更大發展，共同為世界和平與繁榮作出更大貢獻。

