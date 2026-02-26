默茨訪華｜中德盼穩定戰略夥伴關係　學者：政治互信不足是障礙

中國國家主席習近平2月25日與到訪的德國總理默茨（Friedrich Merz）會面時說，世界越是變亂交織，中德兩國越要增進戰略互信。默茨則回應，此次訪華是促進德中經濟聯繫「絕佳契機」；他更具體向中國總理李強表明，「對雙方合作存在非常具體擔憂，希望能改進並確保公平」。



默茨星期三抵達北京進行兩天正式訪問，是他去年5月上任以來首次訪華。隨行有拜耳製藥、西門子、奔馳等30家德企高層組成的商務代表團。面對美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府經貿政策引發的震盪，默茨訪華被視為「走鋼線」，經貿上就中國出口產能過剩等問題表達關切；區域安全上希望中國向俄羅斯施壓，儘早結束俄烏戰爭。

中國國家主席習近平2月25日下午在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理默茨（Friedrich Merz）（Pool via REUTERS）

相關圖輯：中國製造2025拋離德國工業4.0 美智庫揭最強成就、存在不足領域

+ 5

路透社報道，中德雙方簽署的協議涉較邊緣的經濟領域，包括氣候變化、綠色轉型、動物疾病防控合作及禽類產品議定書，以及足球和乒乓球的體育領域合作。不過，默茨告訴媒體，中國將向歐洲空中巴士額外購買最多120架飛機。

受訪學者說，中德之間政治互信不足是主要障礙，德國內部還傳出挑戰中德全方位戰略夥伴關係定位的聲音。雖然中德簽署合作成果不算多，但雙方通過默茨訪華重新確認全方位戰略夥伴關係，「也算是一個成果」。

根據新華社通稿，習近平在北京釣魚台國賓館與默茨會面時說，世界越是變亂交織，中德兩國越要加強戰略溝通、增進戰略互信，推動中德全方位戰略夥伴關係不斷得到新發展。

2026年2月25日，德國總理默茨在國賓館與中國國家主席習近平並肩而行，並由翻譯陪同赴宴。（GettyImages）

他對中德關係提出三點意見：做可靠夥伴，希望德國奉行積極、務實的對華政策；做創新夥伴，促進人工智能等前沿領域對話合作；共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通；做人文夥伴。他也呼籲，中德帶頭做多邊主義維護者，並表示中國支持歐洲自立自強，希望歐洲同中國相向而行。

至於俄烏戰爭，習近平表示關鍵是堅持通過對話談判尋求解決方案，同時確保各方平等參與，照顧各方合理關切，實現共同安全。

【延伸閲讀】當俄烏戰爭淪網上肥皂剧 真實戰場的血腥鏡頭如何讓人類集體冷漠（點擊放大瀏覽）

+ 5

路透社報道，默茨在回應習近平時說，「挑戰確實存在，我們今天應該討論，但我們運作的框架非常好，過去幾十年我們合作得非常順利」；在與李強會面時則直白地說，希望改進並確保雙方合作是公平的。

默茨的談話反映德國長期以來的擔憂——認為人民幣被低估、存在扭曲市場的補貼政策，以及中國出口商產能過剩等問題，導致德國去年對華貿易逆差創1050億美元（約8200億港元）新高，中國去年也取代美國成德國最大貿易夥伴。

有分析認為，德國正經歷對華貿易「第二次衝擊」，核心在於中國電動車等製造業崛起，威脅德國支柱產業；再加上北京去年與荷蘭政府發生爭端，暫停向歐洲出口安世半導體晶片，導致德企面臨供應鏈「降依賴」壓力。

李強與默茨會談時說，中國願進口德國更多優質產品，鼓勵支持中國企業赴德投資，希望德國為企業提供公平、穩定、可預期的營商環境。

據新華社發布的中德聯合新聞聲明，中國表示注意到德國重視「降依賴」、貿易不平衡、出口管理等問題，德國注意到中國對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理等關切。雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切，以確保長期、平衡、可信賴、可持續的經貿關係。

2026年2月26日，德國總理默茨參觀北京故宮。（GettyImages）

北京外國語大學歐盟與區域發展研究中心主任崔洪建向《聯合早報》分析，德國在政治和安全上長期依賴美國，加上烏克蘭問題和德國政治趨意識形態化，都導致中德政治互信不足。雙方沒有不切實際想法，中國的目標是雙方關係穩定下來，不要讓合作變成對抗，至於德國提出的問題能否獲積極回應，有待後續觀察。

他進一步分析，中德關係很難回到默克爾時代較密切狀態，因為國際關係大背景變了。

大家那時的共識是全球化、做生意，現在有複雜的政治和安全因素要考慮。 崔洪建

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院附屬資深研究員黎良福則分析，因特朗普不可測作風和關稅政策，英法德加等西方中等強國領導人陸續訪華。中國若要拉近與這些國家的關係，就必須回應各國關切，包括默茨提出的市場公平性問題。

默茨星期四將參觀北京故宮和德國汽車製造商奔馳，隨後前往杭州，參觀宇樹科技和德國渦輪機制造商西門子能源。

【延伸閲讀】受中國遊客暴跌及稀土進口限制雙重打擊 日本企業：眼前一片漆黑（點擊放大瀏覽）

+ 14

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】