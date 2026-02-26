中國神秘富豪｜希音許仰天罕見亮相　宣布在廣東追加投資超百億元

《第一財經》報道，2月24日，在2026廣東省高質量發展大會上，跨境快時尚電商巨頭SHEIN希音創始人兼董事長許仰天作為企業代表發言。許仰天公布，SHEIN計劃未來三年在廣東投入超過100億元建設智慧供應鏈。



他表示，希音自2014年落戶廣州，保持高速增長，2025年平台出口額已超千億元。他還公布SHEIN計劃未來三年在廣東投入超過100億元建設智慧供應鏈。

希音創始人許仰天罕見亮相。（影片截圖）

許仰天在講話中透露，SHEIN業務覆蓋160多個國家和地區，已成長為全球三大時尚零售商之一。此前，胡潤研究院發佈的《2025全球獨角獸榜》顯示，SHEIN以3650億元估值位列全球第九。

許仰天共分享了三點感悟，一是廣東完備的產業生態、一流的營商環境，成就了希音的快速成長；二是製造業與服務業的深度融合，成就了希音的全球商業版圖；三是SHEIN將踐行鏈主企業的社會責任，全力服務廣東製造業高質量出海。

2025年11月3日，中國快時尚電商品牌Shein即將入駐巴黎BHV Marais百貨前夕。（Reuters）

這張攝於2025年11月8日的設計圖片中，一部手機顯示着Shein等電商平台的應用程式，而背景則可看到歐盟旗幟。（Getty）

許仰天是誰？

據報道，許仰天十分神秘，他極少露面，也極少發表公開講話。公開信息顯示，許仰天，男，出生於1984年，山東淄博人。2025年其以400億元財富進入《胡潤全球富豪榜》第640位。

2008年，許仰天創業成立南京點唯信息技術有限公司，開始從事跨境貿易業務。SHEIN最早是他創立的婚紗品牌，後逐漸擴大到女裝、配飾、家居等領域。

在他的帶領下，SHEIN迅速成長為全球獨角獸。據諮詢機構Global Data數據，SHEIN已超過ZARA、H&M和優衣庫，成為全球第三大時尚零售商。