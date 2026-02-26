國家煙草專賣局原副局長張天峰受賄逾3407萬　一審獲刑12年

江西省贛州市中級人民法院周四（26日）一審公開宣判國家煙草專賣局原黨組成員、副局長張天峰受賄案，張天峰受賄罪成，被判處有期徒刑12年，並處罰金200萬元人民幣；對其受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



江西省贛州市中級人民法院一審公開宣判張天峰受賄案。（央視新聞）

經審理查明，2004年至2023年，被告張天峰利用擔任陜西省榆林市煙草專賣局（分公司）黨組書記、局長、經理，陜西省煙草專賣局（公司）黨組成員、副總經理，陜西省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、總經理，國家煙草專賣局人事司司長，國家煙草專賣局黨組成員、副局長職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、職工錄用、工作調整、職務晉升等方面謀取利益，直接或者通過他人非法收受財物共計折合3407萬餘元人民幣。

法院認為，被告張天峰的行為構成受賄罪，應依法懲處。鑒於張天峰歸案後如實供述自己的罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息已全部追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

2026年1月8日，贛州市中級人民法院公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告張天峰及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，張天峰進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾40餘人旁聽了庭審。