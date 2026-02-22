江蘇男公務員相親炫富　自爆有副業揸賓利擁多房　官方回應揭家底

江蘇一名男子在相親節目中炫富，稱自己在政府機關工作，吹噓家中還擁有賓利(Bentley)、保時捷（Porsche）等豪車，不僅如此而且「房子很多」。 影片在網路流傳後，有網民質疑，男子作為公務員如何擁有如此多的財富，引發輿論關注。2月22日，該男子所屬工作單位，連雲港市機關事務管理局工作人員揭其家底表示，男子不僅年齡造假，其擁有的車輛最貴也僅14萬人民幣（下同），已對其進行嚴肅批評教育。



大年初四至初六（2月20日至22日）期間，「王婆說媒」活動一連三天在連雲港園博園舉行。在其中一場相親環節中，一名身穿黃色外套的男子登上舞台。當被問及個人情況時，這名自稱今年36歲的男子向在場觀眾及女嘉賓介紹自己：「我在連雲港市政府機關事務管理局上班，這是我本職工作。」

主持人王婆聞言順勢追問：「還有副業？」男子聽後略顯遲疑，未及回答，王婆已機警地打圓場說：「副業不說了，講這麼多就夠了，再講多也沒用，下去再聊。」然而，男子似乎急於展示自身條件，主動接話，拋出驚人言論：「家裏還有賓利添越（Bentley Bentayga）、保時捷（Porsche）、奧迪R7（Audi），房子很多！」話音剛落，台下頓時一片嘩然。

這段「炫富」影片迅速在網絡發酵，引發大量網民質疑。輿論焦點集中在幾個方面：「公務員還能有副業嗎？」、「為什麼這麼有錢？」、「沒見過這麼炫富的！王婆攔都攔不住！」

面對網民質疑討論，連雲港市機關事務管理局於2月22日作出回應。據《華商報》報道，該機構工作人員表示，他們已關注到相關影片，並正在進行核實。工作人員透露，由於單位人員構成複雜，有在編人員也有聘用人員，對影片中男子的具體身份「還不太清楚」，承諾有準確信息會再進行反饋。

另據《現代快報》查詢，另一名管理局工作人員證實，該男子的確是單位的聘用人員。不過，其真實年齡並非他在台上所說的36歲，而是生於1986年，實際年齡為40歲。至於其炫耀的巨額資產，管理局工作人員揭其家底稱，該男子目前名下確有兩輛車，其中一輛奧迪A7是二手車，價值14.8萬元人民幣；另一輛則是價值9萬多元的納智捷(Luxgen)，並非其聲稱的賓利、保時捷等豪車。

此外，房產方面，該男子擁有兩套住房，一套70多平方米（約750呎），一套93平方米（約100呎），且其中一套是與他人共有，也遠未達到其自稱「房子很多」的程度。目前已對該名男子進行了嚴肅的批評教育。