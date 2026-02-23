貪官之女曲婉婷開抖音試水復出　身穿「中國」衛衣拜年遭網民鬧爆

內地唱作歌手曲婉婷因母親是貪污官員張明杰，遭內地民眾抵制後，離開內地娛樂圈。2月21日，曲婉婷在內地抖音以「原創音樂人」的身份開通認證帳號，並發佈拜年、彈唱影片，疑似試水復出。不過，22日晚，有網民發現其帳號已被註銷，無法搜到。



2012年，曲婉婷憑藉一首《我的歌聲裏》火遍全國，歌曲發布僅半年時間，就因爆紅登上了2013年的央視春晚。惟2014年，曲婉婷的母親張明杰被舉報貪污，及至2021年11月17日，張明杰被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。此後曲婉婷也遭內地民眾抵制，逐漸淡出內地娛樂圈前往加拿大生活。

2月21日，曲婉婷抖音新賬號開通後，獲超萬人關注。不過其發佈的彈唱影片下，有不少網民留言諷刺稱「曲姐，我還能回家抱抱媽媽，你媽在哪兒呢?」，還有人留言「回來吧，我家有臭雞蛋要扔」。

曲婉婷還在春節期間錄製影片，身穿「中國」字樣的衛衣向大眾祝賀新年，表示她將復出發行新專輯，提醒大家可以開始預購不要錯過。

22日晚，網民發現曲婉婷抖音帳號頭像ID名稱等全部清空，從帳號開通到消失不足24小時，有舉報反饋顯示「用戶違規，已處理」。

據此前報道，曲婉婷的母親、哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室原主任張明杰，此前涉嫌受賄、濫用職權，被判處無期徒刑、剝奪政治權利終身、沒收個人全部財產。

張明杰涉案金額高達3.5億元人民幣，當中更涉及不少職工的安置費，因此案件受到廣泛關注。

輿論指控曲婉婷長期以其母親貪污的贓款支撐海外奢靡生活，留學年耗30餘萬，卻從未退贓、道歉，甚至稱母親為「英雄」。而其也在母親張明杰被查出貪污巨款後，就一直定居在加拿大，多年來甚少公開露面，也未有回國。至於不回國的原因，曲婉婷曾回應稱，「我不是不想見媽媽，比任何人都想她，首要是COVID-19爆發後quarantine往返一次中國至少需要一個月。現雖解除但我不知道如何在一個對我滿是惡意的環境裏呼吸。家鄉的人民對我有嚴重的誤解。It's sad。」

網民熱議：



他媽貪了工人下崗的錢，案發之後他演唱會都不開了第一時間跑到國外，既不退臟也不配合調查，現在錢霍霍的差不多了在國外又沒多少人理他混不下去了就想吃國內的市場了



東北人不會忘記2000年的冬天多寒冷



貪了下崗工人的錢，死了很多人



曲婉婷仍滯留加拿大，未回國、不退贓物、不道歉



3.5億花完了？來談夢想了呀，我們的夢想被你媽媽剝奪了呀



這波只能說網友們做得好，官方能放她出來就已經很離譜了，真相與惡行永遠不能被覆蓋

