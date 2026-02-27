最高飛至2700米威脅民航安全　上海男「黑飛」無人機逾50次被刑拘

上海一名攝影博主破解無人機高度限制，在未獲批的情況下，操控無人機在上海及多個省市的管制空域非法超高飛行50多次，更在民航客機調度區域超高「黑飛」，最高達2700餘米。他被警示後仍多次「黑飛」，還在網上傳授規避核查方式，慫恿他人效仿。2月26日，上海青浦警方消息，涉案博主已被刑事拘留。



上海青浦警方介紹，2月上旬，警方在專項工作中發現網絡平台上有用戶發布操控無人機在轄區內超高「黑飛」的影片。根據畫面判斷，該無人機的飛行高度明顯遠超規定限制。

上海市公安局網安總隊會同青浦公安分局立即調查，迅速鎖定疑犯湯某。面對警方核查，湯某起初狡辯稱其短片平台所發布的航拍照片及影片，均從網上付費購買或通過修圖軟件偽造，並主動出示其二手交易平台上的無人機出售記錄，謊稱涉案無人機早已售出。

然而，警方在調查中發現湯某不僅實施無人機「黑飛」行為，還曾在接受警方法律告知、明確知曉相關法律法規及超高飛行的嚴重危害後，仍多次實施超高「黑飛」，甚至在無人機愛好者群組內教授如何規避警方核查，慫恿他人效仿。

2月22日，警方將湯某傳喚至公安機關作進一步調查。經查，湯某為追求高空獨特視角，自2025年起使用非法破解了安全控制信息系統的無人機，在未經空中交通管理機構批准的情況下，多次操控無人機在上海及多個省市管制空域內累計超高「黑飛」50餘次，其中有11次的「黑飛」高度超過1000米。

2026年1月下旬，湯某在澱山湖民航客機調度區域，3次操控無人機飛行高度超過2000米，最高達2700餘米，嚴重影響民航飛行安全。此外，湯某在網絡社交媒體招攬客戶，為他人提供有償航拍、爬樓登高等服務，非法獲利2000餘元。目前，湯某已被青浦警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方表示，無人機超高「黑飛」、使用非法破解軟件逃避監管等行為嚴重威脅空中交通管制秩序、危及公共安全，警方將嚴厲打擊此類違法犯罪。