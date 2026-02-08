破解無人機系統超高飛行兼闖禁飛區　杭州飛手涉危害安全被刑拘

近日，杭州蕭山警方破獲全市首宗因無人機「超高」飛行危害公共安全的刑事案件。涉案人丁某為滿足個人拍攝慾望，非法破解無人機飛控系統，多次在杭州、上海、青島等地的管制空域及機場禁飛區違規飛行，嚴重威脅民航飛行安全，極易引發空中碰撞。目前，丁某已被依法刑事拘留，案件正進一步辦理中。



蕭山警方介紹，根據上級公安機關線索，警方核查發現無人機飛手丁某存在破解無人機程序，並多次實施「黑飛」違法行為的情況，民警隨即將丁某傳喚調查。

丁某在多地的管制空域及機場禁飛區違規飛行，涉嫌危害公共安全。（蕭山公安）

經查，丁某出於個人拍攝娛樂目的，通過不法渠道購買程序修改無人機飛控系統參數，並多次在杭州、紹興、青島、上海等地，在真高120米以上管制空域進行超高飛行，最高飛行高度達3280米。

丁某用無人機超高飛行，嚴重威脅民航飛行安全。（蕭山公安）

丁某用無人機高空拍攝的畫面。（蕭山公安）

丁某還多次在機場禁飛區內「黑飛」。經民航部門確認，該無人機飛行活動嚴重干擾民航正常運行秩序，極易引發航空器空中避讓、飛行延誤等運行風險，甚至可能與航空器發生碰撞，對民航飛行安全構成重大威脅，涉嫌危害公共安全。

無人機「黑飛」是指未經批准或違反相關法律法規進行的無人機飛行活動，通常包括未取得空域使用許可、超出規定飛行範圍、未遵守飛行報備程序等行為。

丁某被刑事拘留。（蕭山公安）

警方提醒，無人機飛行前務必完成實名登記，提前了解空域管制政策，嚴格遵守飛行高度與區域規定。未經實名登記飛行民用無人駕駛航空器，最高罰款2萬元（人民幣，下同）；未經批准在管制空域飛行，最高罰款1萬元，並沒收設備。

若無人機「黑飛」行為導致航班延誤、人員傷亡或重大財產損失，操作者可能構成以危險方法危害公共安全罪，嚴重者可判終身監禁或死刑。