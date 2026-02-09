廣東男破解無人機飛8000米看雲海　距客機僅800米威脅飛安被捕

廣東一名男子為了觀賞雲層美景，透過境外購買的軟件破解無人機高度限制，將無人機飛至8000米高空，一度距離民航客機僅800米。該男子還替其他飛友解除限高功能，累計破解超過50台無人機，因對飛航安全構成重大威脅，警方已依違反公共安全罪將其逮捕。



這段令人震驚的畫面顯示，下方一片雲海，朝陽在眼前緩緩升起，這原本是飛機進入平穩飛行後才會見到的景象，卻是無人機違法解除限高後，飛上8000米高空的拍攝成果。根據內地央視新聞報道，廣東中山警方接獲報案，指有人在網絡上發布無人機黑飛影片，展示其飛行高度達8000米以上，已達民航客機常規巡航高度。

廣東一名男子為了觀賞雲層美景，透過境外購買的軟體破解無人機高度限制，將無人機飛至8000米高空，一度距離民航客機僅80米。（截取自微博@央視新聞）

因對飛航安全構成重大威脅，警方將其逮捕：

這名李姓男子因違反公共安全罪遭到逮捕，原因是他利用軟件解除無人機限高，對飛航安全造成重大威脅。沒有操控執照的李姓男子供稱，他因為喜歡拍攝雲層，所以上網購買了5台二手無人機，並一次次挑戰升空高度。李姓男子表示，這是他的興趣愛好，他很喜歡看雲層，破解限高後就能飛高去觀賞雲層。

珠三角地區每天平均起降近3000架次航班，李姓男子將無人機飛上航道，一度距離客機僅800米，險象環生。不僅如此，他還替其他飛友解除限高功能，先後破解50多台無人機，藉此賺取外快。中國民航管理局空中交通管制處長指出，經過相關模擬碰撞試驗，輕小型無人機在3000米高度、相對速度每小時500公里的情況下，飛機風擋的三層玻璃將全部破損。此外，無人機飛至高空很可能導致連線中斷，進而失控墜落。目前這名李姓男子已被依照刑法偵辦，未來只能在牢房裡欣賞窗外雲彩。

值得關注的是，在一些二手平台上，不少賣家正在出售大疆御系列、精靈系列等熱門產品，部分商品還標註99新、剛激活等標籤。從今年開始，內地監管法規趨嚴，若未經核准闖入管制空域或拍攝機密場所，警方可干擾無人機、攔截甚至摧毀。這項政策導致大量玩家集體拋售，二手價格腰斬再腰斬，每天下跌數十塊人民幣已成為常態。

