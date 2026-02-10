有片｜深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落　網民憂安全問題

近日，有網民發佈影片稱，在深圳龍華區觀湖街道，途徑觀湖園上班的路上看到一架墮落的送貨無人機，幸無人受傷。影片顯示，該無人機為順豐集團旗下的「豐翼無人機」，墮落時機身完整，機上配備的降落傘已打開。事件引發廣大網民關注熱議。



無人機墮落時配備降落傘。（深圳新聞網）

無人機墮落在深圳龍華區鬧市中，引起市民圍觀。（深圳新聞網）

影片顯示，墮落無人機為順豐集團的「豐翼無人機」。（深圳新聞網）

墜落無人機翼展4.8米 最大起飛重量120公斤

《大皖新聞》報道，1月11日，有網民發佈影片稱，一架正在執行配送任務的無人機在龍華區觀瀾街道觀湖園附近作業，其間突發意外墮落地面，所幸無人受傷。影片顯示，該無人機已自動打開降落傘，機身整體保持完整，機翼上標註着「豐翼無人機」。

「豐翼無人機」隸屬順豐集團。據豐翼官網公開資料顯示，墮落機型為方舟（ARK）80，是一款新一代升力翼多旋翼中型物流無人機。方舟（ARK）80翼展達4.8米，最大起飛重量120公斤，標配144L大容量模塊化貨艙，最大巡航時速90公里。

物流無人機安全問題引關注

影片顯示，「豐翼無人機」配備降落傘，墮落後機身完整。（YouTube）

影片顯示，墮落無人機為順豐集團的「豐翼無人機」。（YouTube）

此次物流無人機墮落事件引發網民討論，部分網民認為，在新興領域發展過程中出現問題是正常現象，也有網民指出，無人機配備降落傘等安全措施，體現了一定的安全保障水平。還有一部分網民表達了擔憂，認為無人機不應在人群密集區域飛行。

公園內擺放相關警示牌提醒市民遊客注意無人機相關事項。（深圳新聞網）

多位市民表示，經常在公園看到無人機進行配送作業，公園也有擺放相關警示牌提醒市民遊客相關注意事項。