飛越第一島鏈千公里　轟6K西太平洋演訓細節首曝光

解放軍轟6K戰機在一次演訓中首次飛出第一島鏈1000餘公里，並在巴士海峽口遭遇兩架「外機」逼近，對方向其「亮肚皮」展示掛彈，唯相關報道未提及具體演訓時間。



官媒央視國防軍事頻道「礪劍」欄目2月26日播出內容指出，在某次演訓中，解放軍空軍出動轟炸機、殲擊機等多型戰機赴西太平洋開展遠海訓練。「與以往不同的是，此次任務，轟6K戰機將飛出第一島鏈1000餘公里。」

2月26日，央視國防軍事頻道「礪劍」欄目播出內容稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。（央視截圖）

報道稱，一小時後，雙機編隊來到巴士海峽口時，指揮所通報前方有兩架「外機」正在逼近。解放軍空軍某部人員王建嶺在節目中表示，「他抵近我們之後，向我們『亮肚皮』，展示他的導彈，有點像攻擊位。」另一名解放軍空軍某部人員李銳形容，相當於兩個人，然後一個人拿著槍，可以說是，扳機隨時上膛，然後就可以擊發。

節目隨後播放一段廣播警告，內容為「我是中國空軍，正在例行訓練，不要干擾我方行動。立刻離開，否則後果自負」。

報道指出，面對外機的「層層阻撓」，轟6K機組航向不變、高度不改，按時抵達目標空域，完成所有預定訓練課目。當天，轟6K首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了當時解放軍空軍前出距離最遠等多項紀錄。

根據節目介紹，轟6K最大載彈量十餘噸，翼下可配置六個掛架，可攜帶遠程巡航導彈與反艦導彈。

轟-6K。

報道回顧，2015年3月，轟6K首次前出第一島鏈，飛越西太平洋。節目表示，11年來，轟6K飛越巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽等海域，實現常態化赴西太平洋遠洋訓練、常態化警巡東海防空識別區、常態化繞島巡航及常態化戰巡南海，成為維護國家主權與領土完整的重要力量。

唯今次報道未說明此次披露畫面所屬演訓的具體時間與背景，但在當前區域軍事活動頻繁之際，再次對外展示解放軍遠海投射能力與常態化戰巡行動。