中共中央政治局召開會議　討論「十五五」規劃綱要草案

中共中央政治局2月27日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第四次會議審查的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案稿和審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。



據新華社報道，會議指出，「十四五」時期中國發展歷程極不尋常、極不平凡。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、砥礪前行，經受住世紀疫情嚴重衝擊，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。經過5年持續奮鬥，「十四五」規劃主要目標任務勝利完成，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新臺階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

會議認為，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。在黨中央領導下科學編制實施「十五五」規劃綱要，努力鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，對於推動中國經濟社會高品質發展，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。

會議強調，推動「十五五」時期經濟社會發展，必須全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，圍繞全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌國內國際兩個大局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟建設為中心，以推動高品質發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

會議要求，在「十五五」規劃綱要草案提交十四屆全國人大四次會議審查和全國政協十四屆四次會議討論過程中，要發揚民主、集思廣益，廣泛凝聚共識。

會議指出，做好今年政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實黨的二十屆四中全會和中央經濟工作會議部署，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同。要著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加快高水準科技自立自強。持續深化重點領域改革，進一步擴大高水準對外開放，扎實推進鄉村全面振興，推動新型城鎮化和區域協調發展。更大力度保障和改善民生，加快推動全面綠色轉型，加強重點領域風險防範化解和安全能力建設。要加強政府自身建設，牢固樹立和踐行正確政績觀。

會議還研究了其他事項。