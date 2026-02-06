內地GDP萬億城市達29城　廣東佔4城　經濟總量連續37年居全國首位

2月4日，廣東佛山市統計局發佈去年經濟運行情況，至此，2025年內地GDP萬億城市「成績單」揭曉。從各城市公佈的資料來看，内地萬億GDP城市已增至29個，其中廣東擁有4席，分別是深圳、廣州、佛山、東莞。去年，廣東GDP達14.58萬億元（人民幣，下同），連續37年位居全國首位。



上海市是內地首個GDP邁過5萬億元的城市。（網絡圖片）

2025年北京成為內地第二個經濟規模突破5萬億元的城市。（人民網）

「唯二」GDP超5萬億城市：上海北京

根據各地發佈的資料，2025年，全國共有29座城市GDP超過1萬億元，分別為北京、上海、天津、重慶、深圳、寧波、青島、大連、廣州、成都、武漢、杭州、南京、長沙、鄭州、合肥、福州、濟南、西安、蘇州、無錫、南通、常州、佛山、東莞、泉州、煙臺、唐山、溫州。

在經濟總量層面，上海、北京GDP總值分別為56708.71億元和52073.4億元，是內地「唯二」GDP超5萬億元的城市。緊隨其後的是深圳，以值38731.80億元排名第三。

大灣區有4座｢GDP萬億城｣，為深圳、廣州、佛山、東莞。（網絡圖片）

大灣區4座「GDP萬億城」

大灣區有4座「GDP萬億城」，按排名其次為深圳、廣州、佛山、東莞，GDP總值分別是38731.80億元、32039.46億元、13157.35億元、12760.20億元。

珠三角（廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、惠州、肇慶）經濟總量達11.9萬億元，佔全省比重超八成。

而廣州和深圳兩市的GDP合計突破7萬億元，佔珠三角近六成、全省超四成。從增量來看，深圳以5.5%的增速領跑國內一線城市，廣州也以4%的增速穩健前行。

兩市的個別轄區「成績單」也不錯，如南山區GDP突破萬億元大關，成為全國首個萬億級行政區；廣州天河區GDP跨越7000億元；深圳福田區GDP達6420.22億元。

廣東GDP連續37年居全國首位，但工業增長不及預期。（網絡圖片）

廣東GDP連續37年居全國首位

《新浪財經》報道，2025年廣東GDP達14.58萬億元，連續37年位居全國首位，但從增長情況來看，全年3.9%的經濟增速，並未實現2025年初提出的「地區生產總值增長5%左右」的目標，也落後於全國平均增速。

有分析指出，2025年廣東經濟增長未達預期，一方面由於全省GDP基數較大，經濟增速會隨着規模擴大持續調整；另一方面則在於工業增長仍在修復——2025年，全省規模以上工業增加值比上年增長3.0%，未達到「增長6%左右」的目標。