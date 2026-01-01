內地2025｢以舊換新｣政策帶動消費2.6萬億　惠及超3.6億人次

據中國商務部最新公布的數據顯示，以舊換新政策在2025年成效顯著，全年帶動相關商品銷售額突破2.6萬億元人民幣（下同），惠及超過3.6億人次消費者。其中，汽車以舊換新超1150萬台，家電以舊換新超1.29億件，手機等數碼產品購新超9100萬部，家裝廚衛「煥新」超1.2億件，電動自行車以舊換新超1250萬輛。

另據此前報道，中國財政部部長藍佛安日前已明確表示，2026年將繼續安排資金補貼消費，並著手調整優化補貼範圍與標準，預示新一輪刺激消費的舉措即將展開。



據商務部發布具體信息顯示，2025年以舊換新支撐消費持續擴大。1—11月，社會消費品零售總額同比（下同）增長4.0%，較上年同期加快0.5個百分點，以舊換新帶動社零總額增長超1個百分點；家電零售額已超2024年全年，突破萬億元大關並創歷史新高。

在汽車以舊換新中，新能源汽車占比近60%，帶動新能源乘用車零售市場份額連續9個月超過50%，其中11月份達59.4%。家電以舊換新中，一級能效（水效）產品占比超90%。通訊器材類商品銷售額連續11個月保持增長。

信息顯示，2025年，報廢汽車回收量增長24.5%，實現循環利用鋼材約960萬噸、銅鋁鋰等有色金屬約130萬噸，減少碳排放約2450萬噸，促進經濟綠色轉型。

另外，自2024年9月以舊換新政策全面實施以來，已累計發放直達消費者的補貼超4.8億份，一大批綠色、低碳、智能的新產品進入百姓生活。2025年，每賣出兩輛家用新車，就有一輛享受了汽車以舊換新補貼。老舊電動自行車淘汰更新量超過2024年的9倍，換新的電動自行車均具備符合現行國家標準的產品合格證和CCC證書，安全性更好的鉛酸電池車輛占比約90%。

中國新能源汽車：2024年6月13日在位於山西運城經濟技術開發區的大運新能源汽車生產基地，工人填寫檢測報告。（新華社）

以舊換新政策實施後，惠及線下實體商業，更多消費者選擇到店體驗購物並享受補貼，聯動產生休閒娛樂、餐飲等跨場景消費。相關機構數據顯示，家電以舊換新線下門店較為集聚的商圈，周邊1公里範圍內相關商戶消費額增長超30%。

另據此前報道，中國全國財政工作會議日前召開時，財政部部長藍佛安表示，2026年將大力提振消費，深入實施提振消費專項行動。繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準等。