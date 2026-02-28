海南省委原常委、海口市委原書記羅增斌受賄3.17億　一審判死緩

2月28日，湖南省郴州市中級人民法院公開宣判海南省委原常委、海口市委原書記羅增斌受賄一案，以受賄罪判處被告人羅增斌死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的羅增斌受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：被告人羅增斌利用擔任四川省林業廳副廳長，四川省廣安市市長，四川省巴中市委書記，海南省委常委、海口市委書記等職務上的便利，為有關單位和個人，在企業經營、業務承攬、項目推進和資金撥付等事項上提供幫助，非法收受財物，共計折合人民幣3.17億餘元。

郴州市中級人民法院認為，被告人羅增斌的行為構成受賄罪，應依法懲處。羅增斌受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑒於羅增斌歸案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，其受賄犯罪中有未遂情節，如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

據悉，郴州市中級人民法院於2025年12月25日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人羅增斌及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，羅增斌進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員、新聞記者和各界群眾40餘人旁聽了庭審。