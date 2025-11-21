霸王茶姬CEO迎娶「光伏女神」　天合光能證實：兩企未有商業合作

霸王茶姬創始人兼CEO張俊杰，與天合光能創始人千金「光伏女神」高海純，傳出婚訊引發廣泛關注。周四（11月20日）晚，天合光能證實，並感謝大家的祝福。



張俊杰（左）和高海純（右）。（網上圖片）

高海純。（澎湃新聞）

張俊杰。（澎湃新聞）

天合光能相關負責人表示，張俊杰與高海純相識於青年企業家學習活動，已登記結婚，由於此事屬於個人事務，也期待大家給予一定的私人空間。雙方公司均為上市公司，目前尚未有任何關聯交易或商業合作。

周三（11月19日）以來，一張婚禮請柬在網絡流傳，發出請柬的是高紀凡、吳春艷，新郎、新娘分別是張俊杰、高海純，婚宴定於12月15日舉行。

高紀凡是光伏頭部企業天合光能實控人，妻子吳春艷為其一致行動主體。高海純為二人之女，出生於1993年，畢業於美國布朗大學，被譽為「最美光（伏）二代」、「光伏女神」。

網傳二人婚宴請柬。（網上圖片）

霸王茶姬。（FB@CHAGEE Vietnam）

而新郎張俊杰同樣出生於1993年，雲南昆明人，原名張軍，霸王茶姬創始人、董事長兼CEO。據悉，兩人已於今年6月訂婚。

霸王茶姬第二季度財報顯示，當季實現總凈收入33.319億元人民幣，按年增長10.2%；全球GMV達81.031億元人民幣，按年增長15.5%。海外市場GMV達2.352億元人民幣，按年大漲77.4%。全球門店規模達到7038間，公司毛利率持續提升至53.9%。季度凈增1455萬，按年增長42.7%。

截至11月20日下午5時，天合光能總市值約417億元人民幣；霸王茶姬總市值約26.1億美元，約合人民幣185.7億元。