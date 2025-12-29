霸王茶姬被指飲後心悸股價一度跌14%　滬禁毒辦闢謠｢準毒品｣傳言

綜合內媒報道，近日，有網民稱飲完霸王茶姬的奶茶後出現心悸，甚至有人指其是「高濃度咖啡因飲料，蹭準毒品的擦邊球」，事件衝上微博熱搜，引發恐慌。



霸王茶姬官方隨後發佈聲明否認上述說法，上海市禁毒委員會也發文闢謠稱，不能拋開劑量談毒性，目前市面上的咖啡因飲品都有嚴格的添加劑標準，切勿相信「將奶茶比作準毒品」的言辭。



霸王茶姬。（官方圖片）

霸王茶姬。（官方圖片）

霸王茶姬被指飲後心悸 股價一度跌14%

近日，有內地網民發文稱，「霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料實際上是在蹭準毒品的擦邊球」，事件引發恐慌，不少網民也表示自己有喝完霸王茶姬後心悸的情況：「喝完之後真的就是整晚睡不着，然後心臟跳的特別快，躺着都不舒服，後來就不敢喝了。」「一喝霸王茶姬就心慌。」

12月26日，霸王茶姬美股一度跌超14%，創下上市以來最大單日跌幅。

網傳言論。（上海禁毒）

網民評論。（微博截圖）

霸王茶姬於12月26日在微博回應事件稱，一杯採用原葉現泡的茶飲，其咖啡因含量按每100ml同等容量計算，與一杯拿鐵大致相當，用戶在購買前可先行查看咖啡因含量。又指針對謠言和不實信息，法務部門已全面介入並啟動法律程式，堅決依法維權。

霸王茶姬官方回應。（微博）

霸王茶姬官方回應。（微博）

至於部分消費者出現的強烈不適反應，科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱曾解釋稱，咖啡因個人耐受差異大，敏感的人會出現心慌心悸等不適症狀，有的還會頭暈眼花，像民間說的「茶醉」也是咖啡因所致。

咖啡因飲品是準毒品？官方闢謠

12月27日，上海市禁毒委員會辦公室官方微信公眾號「上海禁毒」發文解釋，咖啡因不只藏在咖啡豆中。茶樹植物「製造」咖啡因，是為了抵禦蟲害，所有真茶（包含紅茶、綠茶、烏龍茶、白茶等）都含有咖啡因。

知名中國新茶飲品牌霸王茶姬進軍海外市場，其在美國的首間門市，選址加洲洛杉磯。（霸王茶姬圖片）

上海禁毒辦強調，如果把咖啡因再單獨提出來，不以食用為目的生產、運輸、販賣，就是徹頭徹尾的毒品。

但官方同時指出，不可拋開劑量談毒性，目前市面上的咖啡因飲品都有嚴格的添加劑標準。以霸王茶姬為例，通過小程序計算其產品咖啡因含量，可發現都在合格範圍之內。上海禁毒辦最後指出，對於網上「將奶茶比作準毒品」的言辭，大家切勿相信。