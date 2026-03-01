以色列美國襲伊朗　中國駐以使館：3月1日起開放登記中國公民撤離

中東局勢升級，以色列（Israel）與美國2月28日聯手攻擊伊朗（Iran）多地，以方宣稱是發動「預防式打擊」（preventative attack），且以色列全國立即進入緊急狀態，並暫時關閉領空。



今天（3月1日），中國駐以色列大使館發布關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知。



通知表示，當前，以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，安全形勢嚴峻，不排除進一步惡化的可能。建議在以中國公民（包括港澳台同胞）在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區（遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和電廠電站、煉廠、通訊中心等基礎設施）避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。

中國駐以色列使館將自3月1日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民（包括港澳台同胞）注冊登記。具體安排另行電話或微信一對一通知。登記人員須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）。

通知附上登記二維碼，中國公民可掃描後附二維碼並完整、仔細填寫相應表格。具體撤離時間另行通知。請密切關注中國駐以色列大使館官網或微信公眾號發布的消息。請民眾務必做好安全防護，提前做好有關準備，以便接到通知後迅速行動。