伊朗局勢｜專家揭秘美以｢光天化日動武｣反常戰術：赤裸裸炫耀武力

中東局勢升級，美國與以色列聯手2月28日攻擊伊朗多地。有中國專家認為，美國與以色列選擇此時，尤其是「光天化日」對伊朗進行打擊有多重考量，是「赤裸裸地耀武」。



2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

「打破夜間空襲的慣性預判以出其不意」

新華社報道，從時段來看，與此前以美大多數襲擊不同，這次行動（2月28日開始）發生在白天。北京大學中東研究中心主任吳冰冰認為，美以選擇白天發動襲擊，一是獲取戰術優勢，打破夜間空襲的慣性預判以出其不意。

二是技術需求，一些精確制導武器在白天光照條件下更利於確認目標；三是形成武力震懾，在美國軍事部署早已公開的背景下，白天動武相當於「亮出明牌」，赤裸裸地向伊朗炫耀武力。

此外，中國國際問題研究院專家劉暢認為，美以這次行動帶有極強的「先發制人」色彩，有可能是對接下來長期行動以徹底實現對伊「政權更迭」的「鋪墊式打擊」，目標在於使伊朗高層指揮系統癱瘓，同時分化瓦解伊朗國內抵抗意志。

不過，劉暢也認為，美以行動也不排除帶有「以打促談」的意味，逼迫伊朗妥協屈服。