伊朗局勢｜專家揭秘美以｢光天化日動武｣反常戰術：赤裸裸炫耀武力
撰文：朱加樟
出版：更新：
中東局勢升級，美國與以色列聯手2月28日攻擊伊朗多地。有中國專家認為，美國與以色列選擇此時，尤其是「光天化日」對伊朗進行打擊有多重考量，是「赤裸裸地耀武」。
「打破夜間空襲的慣性預判以出其不意」
新華社報道，從時段來看，與此前以美大多數襲擊不同，這次行動（2月28日開始）發生在白天。北京大學中東研究中心主任吳冰冰認為，美以選擇白天發動襲擊，一是獲取戰術優勢，打破夜間空襲的慣性預判以出其不意。
二是技術需求，一些精確制導武器在白天光照條件下更利於確認目標；三是形成武力震懾，在美國軍事部署早已公開的背景下，白天動武相當於「亮出明牌」，赤裸裸地向伊朗炫耀武力。
此外，中國國際問題研究院專家劉暢認為，美以這次行動帶有極強的「先發制人」色彩，有可能是對接下來長期行動以徹底實現對伊「政權更迭」的「鋪墊式打擊」，目標在於使伊朗高層指揮系統癱瘓，同時分化瓦解伊朗國內抵抗意志。
不過，劉暢也認為，美以行動也不排除帶有「以打促談」的意味，逼迫伊朗妥協屈服。
伊朗局勢｜新華社：美國窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身以色列美國襲伊朗 中國多個旅行社暫停赴伊遊 有航班受影響返航以色列伊朗開戰 當地華人躲酒店地下防空洞 領空關閉從陸路撤離外交部提醒中國公民勿前往伊朗：在當地者加強安全防範 盡快撤離伊朗示威｜中國客由德黑蘭返上海：拜託朋友用公司專網才買到機票伊朗最高領導人哈梅內伊中文談中伊關係 總統訪華出席上合、閱兵