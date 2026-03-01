哈梅內伊死亡｜胡錫進：無論誰上台 伊朗的變化都有可能發生
中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進說，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生；而伊朗有可能從此變得更強硬，也可能轉為探索不再與美國敵對的路線。他也點評稱，中東不乏「革命」，但「革命」的前方往往是相當長的混亂、動盪期。
本文獲《聯合早報》授權刊載。
伊朗最高領導人哈梅內伊遇襲身亡後，胡錫進星期天（3月1日）下午在微博發文評論。他稱，哈梅內伊被空襲刺殺，伊朗更換領導人，肯定影響非常大，這種影響因為戰爭的緊迫形勢會加快形成，不會拖幾個月，而很可能以天為單位。
胡錫進說，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。而伊朗有可能從此變得更強硬，也可能轉為探索不再與美國敵對的路線，尋求與美友好。
他分析，伊朗朝更加強硬變化有很多現實條件，因為美國總統特朗普已經宣佈要更迭伊朗政權，而且鼓動伊朗人民「革命」，伊朗發生大規模動盪的風險嚴重存在。
胡錫進在貼文中寫道，一旦真的發生革命，走向推倒重來式的政權更迭，那麼伊朗目前神權體系裏的絕大多數高級成員都將面臨新的命運，很多人會被追究，他們恐懼全面動盪。而保持國內控局與延續反美反以路線，在當前很難不是彼此關聯的。
他進一步說：「所以如果新領導人採取更加強硬的對美以路線，至少在短期內會得到一大批目前體系裏軍政人員的支持。」
胡錫進也分析稱，尋求緩和、友好的對美路線顯然是新領導人的可選項之一，而且如能成功，就可能形成政權生存的可持續性，在伊朗一直半明半暗存在這樣的主張。
胡錫進指出，哈梅內伊被炸死，伊朗國防部長、革命衛隊總司令、武裝部隊總參謀長同時被「團滅」，嚴重削弱了伊朗抵抗能力的可行性，增加了走溫和路線的吸引力。然而它的當前難度在於，美國提出的要價非常高，而且在伊朗軟下來的情況下，要價只會更高。
胡錫進稱，除了完全棄核，美國和以色列肯定會堅持要求伊朗放棄彈道導彈，切斷與中東反以力量的關係。此外，美國很可能還會提出控制伊朗石油命脈的新要求，對伊朗做類似「戰敗國」的發落。
他說：「伊朗政權要想達成他們能忍受的與美國妥協，而非『投降』，難度將非常高。如果他們走『投降路線』，國內的政治阻力也將很高。」
胡錫進還提到，局勢很可能會有一段時間的震盪，它是某個動向發展形成為路線尋找機會、增強力量的過程。他提醒，伊朗無論怎樣選擇，被這場戰爭推向更大混亂和災難的風險都增加了。「中東不乏『革命』，但『革命』的前方往往是相當長的混亂、動盪期。」