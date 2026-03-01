哈梅內伊死亡｜胡錫進：無論誰上台　伊朗的變化都有可能發生

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進說，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生；而伊朗有可能從此變得更強硬，也可能轉為探索不再與美國敵對的路線。他也點評稱，中東不乏「革命」，但「革命」的前方往往是相當長的混亂、動盪期。



本文獲《聯合早報》授權刊載。



2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。（Reuters）

伊朗反擊美國，空襲美軍在中東的多個軍事基地，圖為在阿聯酋的港口Jebel Ali port一帶冒起濃煙（Reuters）

伊朗最高領導人哈梅內伊遇襲身亡後，胡錫進星期天（3月1日）下午在微博發文評論。他稱，哈梅內伊被空襲刺殺，伊朗更換領導人，肯定影響非常大，這種影響因為戰爭的緊迫形勢會加快形成，不會拖幾個月，而很可能以天為單位。

胡錫進說，無論誰上台，伊朗的變化都有可能發生。而伊朗有可能從此變得更強硬，也可能轉為探索不再與美國敵對的路線，尋求與美友好。

2026年2月28日，在尼泊爾加德滿都，由於美國和以色列對伊朗發動空襲，所有飛往多哈、杜拜、科威特城、阿布扎比的晚間航班都被取消，滯留在特里布萬國際機場的乘客正在等待。（Reuters）

巴基斯坦卡拉奇，一名警察在美國總領事館附近被抗議者焚燒的警察檢查哨前取回物品，此前有消息指出美國與以色列對伊朗發動空襲，導致最高領袖哈梅內伊於2026年3月1日在喪生。（Reuters）

他分析，伊朗朝更加強硬變化有很多現實條件，因為美國總統特朗普已經宣佈要更迭伊朗政權，而且鼓動伊朗人民「革命」，伊朗發生大規模動盪的風險嚴重存在。

胡錫進在貼文中寫道，一旦真的發生革命，走向推倒重來式的政權更迭，那麼伊朗目前神權體系裏的絕大多數高級成員都將面臨新的命運，很多人會被追究，他們恐懼全面動盪。而保持國內控局與延續反美反以路線，在當前很難不是彼此關聯的。

胡錫進評論命名「福建艦」是要警告台獨。他曾任《環球時報》總編輯近17年，退休後仍擔任該刊特約評論員。（網上圖片）

他進一步說：「所以如果新領導人採取更加強硬的對美以路線，至少在短期內會得到一大批目前體系裏軍政人員的支持。」

胡錫進也分析稱，尋求緩和、友好的對美路線顯然是新領導人的可選項之一，而且如能成功，就可能形成政權生存的可持續性，在伊朗一直半明半暗存在這樣的主張。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列與美國的空襲中喪生，民眾手持大型伊朗國旗聚集。（Reuters）

2026年3月1日，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在以色列和美國的空襲中喪生後，人們在德黑蘭恩格拉布廣場哀悼，兩名女子痛哭。（Reuters）

胡錫進指出，哈梅內伊被炸死，伊朗國防部長、革命衛隊總司令、武裝部隊總參謀長同時被「團滅」，嚴重削弱了伊朗抵抗能力的可行性，增加了走溫和路線的吸引力。然而它的當前難度在於，美國提出的要價非常高，而且在伊朗軟下來的情況下，要價只會更高。

胡錫進稱，除了完全棄核，美國和以色列肯定會堅持要求伊朗放棄彈道導彈，切斷與中東反以力量的關係。此外，美國很可能還會提出控制伊朗石油命脈的新要求，對伊朗做類似「戰敗國」的發落。

2026年2月28日，美國加州洛杉磯舉行的反對伊朗統治體制集會中，人們手持美國、以色列國旗及美國總統川普的海報。（Reuters）

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（Reuters）

他說：「伊朗政權要想達成他們能忍受的與美國妥協，而非『投降』，難度將非常高。如果他們走『投降路線』，國內的政治阻力也將很高。」

胡錫進還提到，局勢很可能會有一段時間的震盪，它是某個動向發展形成為路線尋找機會、增強力量的過程。他提醒，伊朗無論怎樣選擇，被這場戰爭推向更大混亂和災難的風險都增加了。「中東不乏『革命』，但『革命』的前方往往是相當長的混亂、動盪期。」