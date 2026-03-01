美國以色列襲伊朗　網傳大馬士革飛上海機票555萬元　真相曝光

以色列與美國28日聯合對伊朗發動攻擊，伊朗及周邊多國紛紛關閉領空，不少人轉而前往敘利亞，從敘利亞首都大馬士革離境。中國社交網絡竟因此瘋傳，從大馬士革飛往中國航班票價飆升，最貴一張機票接近555萬元人民幣。



以美對伊朗發動空襲 網上流傳天價機票

綜合內媒報導，2月28日網上流傳多張從大馬士革飛到上海浦東的機票價格截圖，發現票價從數十萬元到數百萬人民幣不等，最高竟達到550萬元人民幣，讓網友驚呼「貴得可以買一間房」。

大馬士革飛往中國航班票價飆升，最貴一張機票接近555萬元人民幣。(瀟湘晨報)

對此，相關知情人士解釋，此類情況多為供應商後台人工作業輸入價格失誤，導致前端展示出現異常，

如果是真的高價票，肯定會讓業務儘快下架，避免影響用戶和輿論。

《瀟湘晨報》記者於當晚詢問相關平台客服，網上截圖的價格是否是真的，客服查詢頁面顯示2月28日到3月8日確實無航班可選。從3月9日開始有航班，價格為四位數，三月內最便宜的航班價格為1899元人民幣。對於價格高達百萬是否屬實，客服表示要先進行後台核實。

另據《極目新聞》記者詢問相關平台客服，並在晚間9點於平台搜索，出現了大馬士革去往上海的機票，但只有土耳其航空一家航空公司，價格最高約為1.6萬元人民幣。

據悉，在戰爭發生前，搭乘廈門航空從大馬士革飛往上海的票價也才3000元人民幣，阿聯酋航空票價約1萬元人民幣。

