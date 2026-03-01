美國以色列襲伊朗　解放軍：中國人民永遠都要保持居安思危的清醒

美國與以色列聯手2月28日起攻擊伊朗多地。中國解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的文章稱，「當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失」。



中國解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的文章。（《鈞正平工作室》）

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸，圖為一位在爆炸後找地方躲避的居民（WANA/Handout via REUTERS）

2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

《鈞正平工作室》的文章稱，和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。

「安而不忘危，治而不忘亂」

文章稱，居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。