美國以色列襲伊朗 解放軍：中國人民永遠都要保持居安思危的清醒
撰文：朱加樟
出版：更新：
美國與以色列聯手2月28日起攻擊伊朗多地。中國解放軍旗下重要宣傳平台《鈞正平工作室》28日晚間即發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的文章稱，「當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失」。
《鈞正平工作室》的文章稱，和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流湧動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。
「安而不忘危，治而不忘亂」
文章稱，居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。
伊朗局勢｜專家揭秘美以｢光天化日動武｣反常戰術：赤裸裸炫耀武力伊朗局勢｜新華社：美國窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身以色列美國襲伊朗 中國多個旅行社暫停赴伊遊 有航班受影響返航以色列伊朗開戰 當地華人躲酒店地下防空洞 領空關閉從陸路撤離外交部提醒中國公民勿前往伊朗：在當地者加強安全防範 盡快撤離伊朗示威｜中國客由德黑蘭返上海：拜託朋友用公司專網才買到機票伊朗最高領導人哈梅內伊中文談中伊關係 總統訪華出席上合、閱兵