伊朗局勢｜特朗普：未達標不停戰　伊外長指德黑蘭決定何時停戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（3月1日）發表視頻講話稱，美國和以色列將繼續對伊朗的軍事行動，直到達成所有目標。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）同日說，伊朗將決定這場美以強加的侵略戰爭何時以及如何結束。



美國軍方周日確認，三名美國軍人在對伊朗的軍事行動中死亡。美國媒體報道，三名軍人死於伊朗對科威特一處美軍基地的還擊。特朗普隨後在社交媒體發表視像講話，誓言「復仇」，同時表示美軍可能會有更多傷亡。

特朗普說，對伊朗的軍事行動「仍在全力進行，直到我們所有目標達成為止」。他威脅稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊成員和警察放下武器，「否則必將面臨死亡」，同時再次鼓動伊朗國內實現政權更迭。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，阿拉格齊周日在社交媒體發文說，伊朗過去20年一直在研究美軍的失敗案例，美以對伊朗首都德黑蘭的轟炸不會影響伊朗的戰爭能力。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。（Reuters）

阿拉格齊稱，伊朗去中心化、分散式的「馬賽克防禦」體系使伊朗能夠決定戰爭何時以及如何結束。

美國和以色列2月28日聯合對伊朗發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）以及多名軍政高級官員遭襲擊身亡。伊朗隨後對美國在波斯灣地區的軍事基地和以色列發起還擊，中東多國遭到波及。

