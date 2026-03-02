伊朗局勢｜以軍首公布空襲影片　打擊500個目標毀大量建築｜有片

美國聯同以色列於2月28日凌晨採取代號為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）的大規模軍事行動，對伊朗境內多個軍事目標發動猛烈空襲。以色列國防軍周日表示，周六晚上出動200多架空軍戰機對伊朗境內500個目標發動了襲擊，包括防空系統和導彈發射器。這是以色列軍隊迄今為止規模最大的空襲。



根據以色列國防軍發布的影片顯示，此次空襲分為兩次。第一波攻擊的目標似乎是數十個雷達站和防空設施，尤其是在靠近以色列和德黑蘭地區的伊朗境內；在第二波攻擊則打擊了伊朗的彈道飛彈發射裝置，試圖削弱其打擊以色列本土的能力。

從以軍周日發布的首批影片可見，以軍空襲了伊朗多地的建築物。畫面可見有大片建築被導彈摧毀，冒出火光，蘑菇雲升上半空。

以軍還宣布，已對伊朗的更多彈道飛彈能力及其防空系統發動了新一輪打擊。其中一個打擊目標是飛彈發射場，內含數百公斤炸藥。該發射場位於伊朗中部庫姆（Qom）地區，其摧毀「挫敗了數十次射向以色列領土的飛彈發射」。

空襲過後，伊朗國內傷亡慘重。新華社援引伊朗塔斯尼姆通訊社及紅新月會的消息報道，美以兩國的聯合襲擊已造成至少201人死亡、747人受傷。受襲範圍極廣，波及24個省份。伊朗方面表示，正全力搶救傷者，並強烈譴責美以兩國的軍事挑釁。