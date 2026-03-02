外交部：1中國公民在德黑蘭不幸遇難　超3000中國人撤離伊朗

3月2日，外交部舉行例行記者會，發言人毛寧就一名中國人在德黑蘭不幸遇難回應表示，對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問；外交部已經指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。



記者會上，毛寧表示，日前在德黑蘭的一名中國公民在軍事沖突中受到波及，不幸遇難，我們對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問。外交部已經指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。

圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

此外，有記者提問稱：當前伊朗安全形勢嚴峻，我們注意到中國駐有關國家使領館已發布安全信息和撤離指引，請問中方下階段對於保護在伊朗中國公民有什麽措施?

毛寧強調，伊朗安全形勢緊張以來，外交部和駐伊朗使領館已經多次發布提醒，並通過多種形式開展工作，呼籲並協助中國公民盡快撤離。

她介紹，截至北京時間3月2日，已經有3000餘名中國公民自伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作組赴口岸接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。考慮到伊朗當前嚴峻的安全形勢，我們再次鄭重提醒在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離，如需協助請聯繫中國駐伊朗使領館或撥打12308領事保護熱線。

此外，3月2日，中國駐伊朗大使館公布可撤離伊朗的5條通道。分別為：Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境口岸）；Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸）；Nordooz口岸（伊朗—亞美尼亞邊境口岸）；Razi口岸、Bazargan口岸、Sero口岸（伊朗—土耳其邊境口岸）；Shalamcheh口岸（伊朗—伊拉克邊境口岸）。