伊朗局勢｜官媒：發生在中東的悲劇　明天可能在世界任何地方重演

以色列及美國2月28日起空襲伊朗，針對德黑蘭政權多個目標，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死於襲擊。官媒《環球時報》3月2日發表社評稱，當單邊制裁與軍事打擊可以隨意凌駕於聯合國憲章之上，當大國為了私利可以無視平民生死、肆意點燃地區「火藥桶」，那麼發生在中東的悲劇，明天就可能在世界任何一個角落重演，各國的安全也無從談起。



伊朗駐華大使館3月1日將伊朗國旗降半旗。（影片截圖）

伊朗駐華大使館3月1日將伊朗國旗降半旗。（影片截圖）

伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

社評稱，這場單邊襲擊暴露出來的，更是一種危險的傾向。美以對伊朗的襲擊並不是「破例為之」，而是少數國家長期奉行叢林法則的結果。當年，美國繞開聯合國發動阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，肆意實施單邊制裁和長臂管轄，不僅在當地留下無盡的戰亂與苦難，更嚴重侵蝕了以聯合國為核心的國際體系，動搖了國際關係的基本準則。二十多年過去，這樣的單邊行為不僅沒有絕跡，反而不斷重現，不斷導致新的人道主義危機，實在令人痛心。

社評稱，一旦叢林法則在當今世界找到溫床，弱肉強食的邏輯被默許，這將不只是一場地區性的災難。如果「先發制人」可以成為繞開聯合國、無視外交進程、動輒對他國動武的理由，那麼二戰後建立的以聯合國為核心的國際體系將形同虛設。試想，當單邊制裁與軍事打擊可以隨意凌駕於聯合國憲章之上，當大國為了私利可以無視平民生死、肆意點燃地區「火藥桶」，那麼發生在中東的悲劇，明天就可能在世界任何一個角落重演，各國的安全也無從談起。

社評稱，國際社會應當發出更加明確、清晰的聲音，反對世界倒退回叢林法則。這應當成為當下國際社會最強大的共識。

社評最後稱，叢林法則沒有未來，霸權主義不得人心。國際社會需要更加團結起來，堅守公理、捍衛法治、踐行多邊主義，才能徹底清除強權政治的土壤。中東這片歷經戰火、飽經滄桑的土地，期盼真正的和平與安寧。