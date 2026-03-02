戰火升級烈度或超「12日戰爭」　學者：本輪美伊衝突五大疑問待解

美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，中東局勢急劇升溫。陸媒《中國新聞網》3月1日刊文分析指出，本輪衝突發生在美伊第三輪間接核談判剛結束之際，戰事規模與烈度可能超過去年6月的「12日戰爭」，核談前景恐告中斷，衝突亦呈現外溢擴散跡象，對中東格局與全球能源安全帶來高度不確定性。報道並梳理學者點明五大核心疑問，包括美以動手時機、戰略目標、衝突走向及是否陷入失控螺旋等關鍵問題。



報道指出，2月28日清晨，在美國多次威脅對伊朗動武後，「靴子終於落地」，爆炸聲打破伊朗首都德黑蘭的平靜。以色列率先發起所謂「先發制人」打擊，美國總統特朗普隨後發布提前錄製的影片，宣布對伊朗實施重大作戰行動。伊朗則以大批導彈回擊，稱展開「毀滅性報復打擊」。

為何此時動手？

《中新網》指出，美以選擇此時動手，與伊核談判進程密切相關。美伊近期已就伊核問題進行三輪間接談判。2月26日雙方在瑞士日內瓦舉行第三輪談判後，關鍵問題仍存巨大分歧。特朗普在27日表示對談判進展「不滿意」，並稱「能不動用武力最好，但有時不得不用」。

2026年2月28日，特朗普稱美國已經在伊朗展開「重大作戰行動」（Reuters）

復旦大學中東研究中心研究員鄒志強接受《中新網》採訪時表示，美以此時發動襲擊，「主要因各種準備已充分完成，特別是雙航母戰鬥群和先進戰機等已部署到位」。他指出，以色列一貫主張打擊伊朗，不支持核談判，「更不會顧及正在進行的美伊談判接觸」。

北京第二外國語學院中阿文化和旅遊合作研究中心副教授劉嵐雨則認為，直接導火索在於伊朗在第三輪談判中未接受美方條件，「既拒絕談判核計劃以外的議題，也不願放棄本國核循環體系」。特朗普此前曾將2月底至3月初設為談判期限，選擇28日動手亦可視為「兌現承諾」。

美以目標何在？

報道指出，特朗普宣稱伊朗正在研製威脅美國的遠程導彈，此次行動旨在把伊朗導彈工業「夷為平地」，消滅伊朗海軍，並確保伊朗不能獲得核武器。以色列總理內塔尼亞胡則稱聯合軍事行動旨在消除伊朗政權對以色列構成的「生存威脅」。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，舉著以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，抗議以色列和美國對伊朗的空襲。 （Reuters）

劉嵐雨認為，美以在最終目標與階段性目標上保持一致，並指出在伊朗去年6月「12日戰爭」中表現不佳以及近期社會動盪背景下，美國或認為透過施壓甚至武力手段推動伊朗政權更迭的成功概率上升。鄒志強則指出，「實現伊朗政權更迭」是特朗普的終極目標，但僅靠目前空中打擊模式，恐難達成。

烈度或超「12日戰爭」

伊朗方面表示，將讓美以付出慘痛代價。一名伊朗高級官員稱，反擊不設任何紅線，一切皆有可能，且將全面回應，且不設時間限制。

伊朗以色列戰爭：2025年6月22日，救援人員從以色列特拉維夫一棟損壞建築中救出一名居民（Reuters）

《中國新聞網》援引報道指出，截至目前，伊朗已對以色列發動至少五輪導彈襲擊，並打擊美國在中東的軍事基地。《華爾街日報》引述阿拉伯高級官員稱，德黑蘭正動用導彈庫對海灣地區多座美軍基地發動攻擊。

回顧去年6月爆發的「12日戰爭」，當時以色列空襲伊朗多地核設施與軍事目標，美國亦介入打擊福爾道、納坦茲和伊斯法罕核設施。

鄒志強分析稱，此次衝突的規模與烈度，或將超過「12日戰爭」，且可能不會在短期內結束。

核談前景未明

報道指出，美伊此次衝突發生在第三輪間接核談判結束後不久。去年「12日戰爭」期間，美伊亦曾在談判背景下爆發衝突。鄒志強表示，開戰後談判必然中斷，「等停火以後再看情況」。

2026年3月1日，黎巴嫩貝魯特，圖為有民眾手持伊朗最高精神領袖哈梅內伊的圖片在場哀悼，哈梅內伊被證實在日前的襲擊中身亡。（Getty）

劉嵐雨則認為，此輪談判已告終結，但若美以無法終結伊朗現政權，「最終仍需通過談判解決伊核問題」，屆時談判仍有望重啟。

衝突是否失控？

報道指出，隨著伊朗打擊美軍基地，阿聯酋、科威特、卡塔爾、黎巴嫩與沙特等地出現爆炸聲。Flightradar24數據顯示，卡塔爾、伊拉克、巴林、阿聯酋及以色列關閉領空。

鄒志強認為，此次衝突必然產生外溢效應，其影響可能「更廣、更嚴重」。劉嵐雨分析指出，當前局勢已從局部衝突快速演變為高度失控的升級螺旋，正朝中等烈度地區衝突方向發展。他指出，打擊範圍覆蓋伊朗全境，反擊強度升至戰略級別，民生體系亦受到衝擊，衝突已突破有限打擊範疇，將對全球能源安全與經濟秩序造成系統性影響。