哈梅內伊遇襲亡‧有片│內媒3D還原細節　30枚重型炸彈日間精準轟炸

2月28日，以色列及美國針對伊朗政權多個目標展開打擊，24小時內，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在空襲中喪生。



3月2日，內媒《新京報》用3D動畫揭秘哈梅內伊官邸遇襲瞬間，影片指出，襲擊共計投擲了約30枚重磅炸彈，並且地上有幾處明顯的深坑，很有可能使用了多枚重型鑽地炸彈。



2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

據《新京報》報道，哈梅內伊的正式辦公地點位於伊朗首都德黑蘭市中心，該建築群內部包含其官邸、行政辦公室以及用於公開會見民眾的霍梅尼伊瑪目禮堂等設施。

哈梅內伊的正式辦公地點位於伊朗首都德黑蘭市中心。（影片截圖）

圖為2026年3月1日，衛星圖像顯示，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）位於德黑蘭的住所建築群，經前一天遭空襲後情況。 （Vantor/Handout via REUTERS）

影片指出，此次襲擊共計投擲了約30枚重磅炸彈，襲擊發生時，哈梅內伊正與5至10名伊朗高層領導人舉行會議。根據衛星圖顯示，哈梅內伊的辦公室建築群遭到嚴重損毀，建築上方冒出濃煙，並且地上有幾處明顯的深坑，很有可能使用了多枚重型鑽地炸彈。

點擊觀看內媒3D還原影片：

根據衛星圖顯示，哈梅內伊的辦公室建築群遭到嚴重損毀，建築上方冒出濃煙，並且地上有幾處明顯的深坑，很有可能使用了多枚重型鑽地炸彈。（影片截圖）

衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度（Airbus）

以色列高級官員稱，哈梅內伊遺體已經在其官邸廢墟中被找到。影片引述據情報人士透露稱，美方面之所以選擇白天行動，目標就是這場由伊朗最高層官員出席的內部會議。

美國總統特朗普也發帖稱，情報部門鎖定了伊朗最高領袖的行蹤，隨後對其發動攻擊。哈梅內伊的女兒、孫女、兒媳和女婿也已正式遇害。

襲擊發生時，哈梅內伊正與5至10名伊朗高層領導人舉行會議。（影片截圖）

伊朗方面在短暫沉默後，於3月1日凌晨正式確認領袖死訊，隨後伊朗宣佈自3月1日起，全國進入為期40天的哀悼期，公共機構停擺7天。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。（Reuters）

同時，伊朗政府發表聲明稱將嚴懲兇手，並表示開始伊朗武裝部隊歷史上最猛烈的進攻行動，目標是以色列和美國的基地。

2月28日晚，以色列特拉維夫市區傳出巨大爆炸聲，有建築物冒出火光。（新華社）

曾6次入獄，是全球遭遇暗殺次數最多的國家領導人之一

公開資料顯示，哈梅內伊於1939年出生在伊朗東部聖城馬什哈德的一個宗教世家，四歲進入宗教學校接受系統伊斯蘭教育，11歲便取得神職資格。

19歲時，他前往庫姆神學院學習，並結識伊斯蘭革命創始人霍梅尼，作為霍梅尼的追隨者。1962年開始，哈梅內伊投入到抗議巴列維王朝的鬥爭中，在此後的16年里，哈梅內伊曾六次被捕入獄。

有報道指，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）是全球遭遇暗殺次數最多的國家領導人之一。圖為1989年他訪問北京會見鄧小平。（Reuters）

1989年6月，霍梅尼逝世，哈梅內伊繼任最高領袖，兼任武裝力量總司令，開啟了對伊朗37年的統治。

1978年11月4日，伊朗爆發伊斯蘭革命期間，示威者洗劫了政府機關、銀行、酒舖、夜總會和電影院。從建築物中扔出的文件散落在街頭，家具被點燃。（Getty）

據《新京報》報道，哈梅內伊的一生貫穿於多次暗殺，1981年6月，哈梅內伊遭遇暗殺，一枚被放置在錄音機內的定時炸彈當場爆炸，導致哈梅內伊的右臂癱瘓。而這一次，他沒有躲過死亡，留下了一個沒有遺囑的伊朗。誰將成為伊朗下一任最高領袖繼承人仍是未知數。