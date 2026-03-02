繼捉拿馬杜羅後　美國再擊殺哈梅內伊　特朗普本月訪華添變數

距離中國國家主席習近平和美國總統特朗普在中國舉行備受矚目的峰會僅剩一個月，特朗普推翻了另一位對華友好人士，此舉可能加劇全球兩大經濟體之間的緊張關係。



伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

伊朗駐華大使館3月1日將伊朗國旗降半旗。（影片截圖）

美國和以色列上週末對伊朗展開大規模作戰行動，導致伊朗最高領導人哈梅內伊遇襲身亡。中國外長王毅星期天（3月1日）指出，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。他警告目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，北京對此高度關切。

彭博社報道認為，在特朗普將於3月31日抵達北京之前這一微妙時期，雙方官員正努力穩住雙邊關係，而中國最高外交官對華盛頓的譴責在此背景下顯得尤為突出。令這更為複雜的是，特朗普今年已在短時間內接連將兩名與北京有聯繫的領導人趕下台。此前，美國在1月將委內瑞拉總統馬杜羅從他位於加拉加斯的住所帶走。

圖為 2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）由美國執法人員押送往紐約的聯邦法院。（Reuters）

雖然伊朗和委內瑞拉不被視為中國重要的貿易或防務夥伴，但特朗普不斷升級的政權更迭行動引發了一個問題，即美國總統的下一個目標會不會是與習近平關係更為密切的世界領導人？

彭博社引述策略諮詢公司美商亞洲集團合夥人陳澍（George Chen）說，中國領導人怎麼可能覺得一切正常、無虞，並以愉快的心情準備迎接特朗普的來訪？「投資者應該調整對特朗普此次訪華所能取得成果的預期，如果他真的會去的話。」

陳澍補充說，伊朗局勢的不穩定可能會進一步加深中國與俄羅斯的關係，因為中國領導人正尋求鎖定石油供應。兩國在週末呼籲召開聯合國安理會緊急會議，會議理由是莫斯科所稱的「美國無端發動的武裝侵略行為」。

路透社2月20日引述白宮一名官員披露，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國。特朗普與習近平2月4日晚通電話，特朗普之後表示，他很期待4月的訪華行程。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

