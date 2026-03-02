胡錫進批美國「國家恐怖主義」太沒道德：對伊朗不宣而戰直接斬首

3月2日，美以對伊朗軍事打擊行動進入第三天。同日，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文評論，嚴厲批評美國在未下最後通牒的情況下直接「斬首」伊朗高層官員，此舉與「國家恐怖主義」無異。



他認為，美國的一系列行動不僅戰略目標模糊、談判誠信盡失，更可能引發難以預料的災難性後果，讓中東多國陷入戰火，更是一場「無厘頭戰場」。



圖為2026年3月1日，以色列和美國繼續對伊朗發動空襲，伊朗首都德黑蘭（Tehran）發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

3月2日，胡錫進在微博發文評論，他稱，美國作為絕對佔優勢的大國，對伊朗不宣而戰，而且直接擊殺伊朗的最高領導人和核心官員。這次幹得太沒道德了，雖說道德在國際政治中不值錢，但也不能把它當「尿罐子」對待。

圖為2026年2月28日，美國海軍士兵航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）的飛行甲板上搬運彈藥，支援針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

他分析，美國1999年對南斯拉夫空襲和2003年發動伊拉克戰爭，都是發了最後通牒的，而這次哪有最後通牒？美國似乎是瞄準了哈梅內伊開會的時機，為了「斬首」他，先打了再說，然後再編理由。這就是國家恐怖主義嘛。這場戰爭的戰略目標到底是什麼，美國國會和媒體普遍反映，特朗普政府直到現在也說不清楚。

1999年，美國轟炸了中國駐南聯盟大使館。（資料圖片）

胡錫進稱，戰爭也得講道德，但美國作為世界頭號強國，還不如伊朗守信。

胡錫進指出，特朗普團隊聲稱，要防止伊朗擁核，但半年多前，特朗普已經宣稱「鐵錘行動」徹底毀掉了伊朗核設施。而且美伊上周談判雖未達成協議，但取得了進展。結果是回頭一看，那些談判全是假的，是美方迷惑伊朗、掩護軍事打擊準備行動所進行的，華盛頓根本就沒打算談出什麼來。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列與美國的空襲中喪生，民眾手持大型伊朗國旗聚集。（Reuters）

他進一步指出，有美國官員說，這是預防性的「先發制人」打擊，要防止伊朗先攻擊美國在中東的基地。但五角大樓又說，沒有伊朗可能先發動攻擊的情報。有議員對媒體猜測，伊朗所做的軍事準備更像是對美國在該地區做前所未有軍事集結的反應。

胡錫進稱，這是一場無厘頭的戰爭。特朗普就是在委內瑞拉打順手了，忍不住要在伊朗再「露一手」，顯示自己的「英明」和「決斷力」。但這會帶來多少災難啊。美軍在中東多個小國都有軍事基地，結果那些國家全都挨了伊朗的導彈。

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日（3約1日）受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（路透社）

胡錫進還提到，美以斬首能力的確很強，但斬首不是一切。美國哪能處處都像在委內瑞拉突襲一樣做到零傷亡。他提醒，美方已經承認美軍三死五重傷，特朗普也說可能會有更多傷亡。