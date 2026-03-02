居伊朗德黑蘭富人區華人：鄰近中國大使館　以色列差點把我家炸了

2月28日伊朗早高峰期間，以色列對伊朗發起了「先發制人的打擊」，德黑蘭傳出多起爆炸聲，上空濃煙滾滾，多枚導彈落在了了大學街和共和國廣場地區。



隨後，美軍也加入了戰局，很快發動了第二波空襲。根據以媒報道，這場以美聯合襲擊，已籌備數月之久。

襲擊開始後，伊朗網絡中斷、領空關閉，庫姆、克爾曼沙赫、洛雷斯坦、大不里士、伊斯法罕和卡拉季等城市也相繼發生了爆炸。

我們一位在德黑蘭的讀者，叫做吳梅娟，她家附近也發生了爆炸。我們趕緊問一下她的情況。

吳梅娟在伊朗從事大宗貿易十幾年，居住在德黑蘭富人區，距中國大使館很近，周圍伊朗官方部門也較多，是治安和便利性較為良好的區域，德黑蘭華人大多居住在此。因此空襲一發生，華人群裏就炸了鍋。

雖然這些天，美軍兵力調度頻繁，但吳梅娟和當地華人仍傾向於相信談判能談成。這並不是因為天真，她經歷過上一次以色列空襲，陸地輾轉土耳其才回的國，但十幾年建立起的事業，實在不能一走了之。

但吳梅娟沒有想到，襲擊就這樣發生了。

當時，吳梅娟正在家外面和伊朗人聊天，巨大的爆炸聲從不遠處傳來。她回憶道，一輩子沒有聽過那麼大的聲音，當時心裏十分害怕，簡單觀察了形勢後，立刻跑回了家。此後爆炸聲不斷，情況相當危急。

有經驗的吳梅娟選擇就近避難，等待大使館的指引，為可能的撤離作準備。目前德黑蘭的網絡一切正常，德黑蘭市民也沒有大規模出城避難的行為。或許是因為襲擊太突然。

吳梅娟仍對談判抱有希望，不到萬不得已，她不願意再次走上逃亡之路。她認為目前還是以色列的極限施壓，邊打邊談。目前，伊朗的華人群裏，已經開始組織撤離了。準備走陸路，經土耳其、亞美尼亞、阿塞拜疆和伊拉克撤離。

伊朗的局勢，我們將繼續關注。願所有在伊朗的華人，都能平安躲過這一劫！

