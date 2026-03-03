在伊中國人坐使館巴士歷10小時撤離　邊境中國工廠有人留守崗位

2月28日，美國和以色列對伊朗發動軍事打擊，隨後伊朗發起反擊，中東局勢急劇升級。伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在美以襲擊中死亡。有在伊朗中國留學生表示，很多在伊中國人獲知哈梅內伊身亡後，最終決定盡快離開伊朗。



另有中國留學生稱，他隨中國大使館大巴車前往阿塞拜疆，撤離途中仍能看到襲擊痕跡。據中國外交部消息，截至北京時間3月2日，已有3000餘名中國公民自伊朗撤離。



伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

伊朗局勢日益嚴重。(Reuters)

仍有少部份中國工廠工人留守崗位

《每日經濟新聞》報道，3月1日凌晨，在伊朗留學的夏旭（化名）從伊朗官媒報道中得知了哈梅內伊身亡的消息後，便跟隨伊朗華僑華人聯合會組織的撤僑行動離開伊朗。

他稱，大部分居住在大城市的中國人都在緊急撤離，剩一些在邊境小鎮的中國工廠，還有少部分工人留守崗位，暫未撤離。因為這些地區受戰爭與可能的動亂影響較小，以及靠近邊境地區，撤離相對容易。

圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

坐使館大巴10小時撤離

《新京報》報道， 一名從伊朗撤離的中國留學生稱，德黑蘭遭襲擊前一天他已接到中國大使館來電通知盡快撤離。當地時間3月1日，他跟隨中國大使館大巴車前往阿塞拜疆，10小時到邊境，撤離途中仍能看到襲擊痕跡。

這名中國留學生稱，由於襲擊發生突然，很多中國公民來不及辦理離境手續，中國大使館工作人員與當地邊檢積極溝通，協助中國公民撤離。據外交部消息，截至北京時間3月2日，已有3000餘名中國公民自伊朗撤離。

中國留學生從伊朗撤離，坐使館大巴10小時到邊境。（新京報）

為回國轉機3次回國 耗時四五十個小時

隨著中東地區衝突升級，杜拜國際機場和阿勒馬克圖姆國際機場的航班隨即暫停運營，導致大批旅客滯留當地。有滯留在杜拜的中國人為回國，需轉機3次，耗時四五十個小時。

《每日經濟新聞》報道，一名中國遊客田藝（化名）稱，他和家人現在還住在杜拜機場附近的酒店裏，他們買了3月3日從杜拜回國的航班，但擔心航班被取消，還購買了從阿曼馬斯喀特機場回國的機票，從杜拜到阿曼機場包車需要行駛四五個小時，然後飛機從阿曼飛往印度再到越南，最終抵達中國，需要轉機3次，共耗時四五十個小時。

隨着需求激增，包車價格也迅速上漲。從杜拜到阿曼的包車價格，5座車報價4000迪拉姆，折合約8000元人民幣。一個人的拼車價格是1500迪拉姆，折合約2800元人民幣。