台女童澀谷打卡遭撞飛　中國駐日使館提醒遇｢撞人族｣可留證據報警

日前有台灣小朋友在澀谷著名十字路口拍照時，突然間被一名日本籍女性撞飛，也讓「撞人族」這個話題再次被拿出來討論。中國駐日本大使館周三（4日）提醒在日中國公民防範日本「撞人族」，指在日同胞應增強安全意識，如遭遇「撞人族」，建議留存證據，盡快前往附近員警署報警。



大使館發文指出，近期，日本「撞人族」事件多發，成為社會輿論焦點。所謂「撞人族」著裝外表與普通行人無異，常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域，針對外國遊客或女性、兒童、老人等弱勢群體，在擦肩而過時蓄意肘擊、惡意衝撞，致他人受傷，後迅速混入人群逃走。

相關新聞：有片| 台女童澀谷打卡影相 遭惡女狠撞慘摔 網民怒批日｢撞人族｣

當時女童開心比耶，身後出現一名藍衣女子欲上前撞擊。（IG@peipeilin527）

藍衣女子上前肘擊女童。（IG@peipeilin527）

女童被撞擊後摔倒在地。（IG@peipeilin527）

大使館提醒在日中國公民小心提防日本「撞人族」，並強調三點。一是保持距離，提高警惕：在日同胞應增強安全意識，避免前往人員複雜和治安混亂區域。經過擁堵繁忙人流密集區域時應提高警惕，儘量與他人保持安全距離，看護好隨行老人或小孩。尤其注意早晚通勤高峰時段，在車站通道及出入口、電扶梯、樓梯、人行橫道等擁堵區域，不要邊走邊看手機，留意身邊情況。

二是冷靜應對，立刻報警：如遭遇「撞人族」，建議留存證據（保留現場圖片、確認監控位置、尋求路人幫助等），盡快前往附近員警署報警，提交受害申報書（日語「被害屆」）。根據日本法律規定，對他人身體進行攻擊，但未造成傷害的，構成暴行罪，可處2年以下有期徒刑或30萬日元（約1.48萬港元）以下罰款；造成傷害的，構成傷害罪，可處15年以下有期徒刑或50萬日元（約2.47萬港元）以下罰款。

三是確認傷情，考慮索賠：如遭惡意衝撞，可撥打日本急救電話119，或自行前往醫院進行傷情鑒定，獲取診斷書、醫療費收據等材料。相關材料可作為民事索賠證據。建議短期來日人員行前積極考慮購買保險。無日本國民健康保險者，如遇突發狀況在日接受治療，可能面臨高昂醫療費用。針對沒有加入日本醫保的外國患者，部分醫院按日本國民自費價格的2至3倍收取醫療費。

大使館提醒在日中國公民提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。