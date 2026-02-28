賴清德228紀念日提「林宅血案」稱證據在威權時代遭系統性破壞

今日是228事件79周年、也是台灣政治懸案「林宅血案」46週年，賴清德今日（2月28日）到高雄市立歷史博物館前廣場，也是當年國民黨軍隊武力鎮壓市民的關鍵現場出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」，他表示，政府會進一步落實轉型正義、避免類似不幸事件歷史重演。



談到林宅血案，賴清德稱，當年許多證據是被系統性毁滅，他稱「國安和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，國家機器的介入與掩蓋本身就是一個不容抹滅的真相，相信大家都很清楚。」



今日是228事件79周年、也是台灣政治懸案「林宅血案」46週年，賴清德今日出席「二二八事件79周年中樞紀念儀式」。（台灣總統府）

林宅血案檔卷全數解密 賴清德：許多證據被「系統性毁滅」

今年賴清德是第二度舉行中樞儀式，賴清德提到，為加速政治檔案開放，台灣戒嚴時期國安局內約100萬件的檔案資料，要以人工方式再次逐一清查其中的政治檔案，經過1年4個月的自主清查，這個月已經將當時國安局在戒嚴時期、1992年以前再查出的超過5萬件的政治檔案全數解密。

賴清德稱，秉持「一件不留、一字不遮」的原則，完整開放，包括跟林宅血案有直接或間接相關的檔卷，也都在這次和歴年清查中，已經全數解密，「這是政府追求真相的重要一步。」

令人遺憾的是，賴清德稱，在經過詳盡的追查後發現，林宅血案和當年的資料並未完整，甚至口述資料也並非真實正確，尤其從促轉會或監察院等調查報告，當年許多證據是被系統性毁滅，「國安和情治單位更刻意阻擾司法偵查，導致錯失破案時機，因此這些檔案必須要再分析、研究，才能夠應用。」

據此前報道，台灣電影《世紀血案》取材自「林宅血案」，事前未取得當事人林義雄及家屬的同意，近日引起廣泛關注。

「林宅血案」1979年12月，美麗島事件爆發後，當時的黨外人士林義雄被以叛亂罪起訴，拘禁於景美軍法看守所候審。以當年情治單位運作，林義雄的台北住家長期應處於警方與情治單位監控，但1980年2月28日凌晨，歹徒闖入林宅行兇，未被即時制止。

1980年2月28日，林義雄在1979年的美麗島事件後遭政府逮捕接受軍事審判期間，60多歲母親、7歲的雙胞胎女兒被刺殺身亡，9歲長女身受重傷。（新台灣和平基金會）

案發當時，林義雄妻子方素敏前往軍事法庭旁聽林義雄的調查庭，因此不在家中。歹徒闖入後行兇長達80分鐘以上，以刀械攻擊屋內成員，林義雄60多歲的母親林游阿妹身中多刀於地下室樓梯旁喪命，年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均各被­刺1刀後身亡，9歲長女林奐均身中6刀、重傷倖存。該案件至今仍為懸案，並未找到兇手。

賴清德提到，為落實轉型正義，對於威權統治時期侵害人權事件的發生地，台灣文化部已經啟動審議程序，希望保存更多「具有轉型正義意義的場所」，包括今年已經通過的林宅血案發生所在地—義光教會，都已經列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存、維護。