兩會2026｜雷軍建議推動機械人變正式工　建設汽車智能化技術標準

3月4日，全國人大代表雷軍在微博發文稱，今年準備了5份建議，分別關於通用人形機械人、科技公益、交通安全文明體系、汽車複合型人才、工業旅遊。



雷軍在微博發文稱今年準備了5份建議。（微博@雷軍）

雷軍參加全國兩會。（微博@雷軍）

人形機械人是未來產業的重要方向之一

雷軍表示，人形機械人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車後的顛覆性產品，是未來產業的重要方向之一。他在加快推動通用人形機械人在智能製造中應用的建議中說，從「人形機械人+汽車製造」的實踐來看，人形機械人具有顯著的產業價值，能降低生產成本並提高生產效率，量產應用後將為中國經濟社會發展注入新動能。

小米機械人在汽車工廠實習。（微博@小米技術）

小米機械人還可搬運料箱、安裝汽車前徽標等。（微博@小米技術）

小米機械人在汽車工廠實習。（微博@小米技術）

雷軍稱，中國在人形機械人技術領域，已經形成先發優勢。但是人形機械人的大規模工程化應用，尚存在工藝穩定性差、單體硬件成本高、車間工位數量少等突出問題，導致人形機械人還屬於「學徒工」狀態，尚未真正轉向「正式工」。

他建議，加快突破工程化落地難題，形成規模化量產條件；擴大智能製造應用場景，提高人形機械人使用率；加強安全標準體系建設，促進人形機械人應用。

3月2日，雷軍發文稱，小米機械人已開始在汽車工廠實習，未來5年會有大批人形機械人進入小米工廠工作。小米技術亦在官方微博發佈人形機械人在汽車工廠中的實測成果，通過VLA基座模型Xiaomi-Robotics-0以及配合強化學習技術，小米人形機械人已實現在自攻螺母上件等場景自主作業。

另外，雷軍在共建智能汽車時代交通安全文明體系的建議中說，汽車智能化加速發展，給傳統道路交通安全文明體系帶來新挑戰：難以統一智能化技術路線標準、駕駛培訓內容與考核尚未與新技術、新功能做好銜接配套等。他建議，加快建設汽車智能化技術標準，優化機動車駕駛考核項目；完善多方協同治理體系，共建智能汽車時代交通安全體系；強化智能駕駛安全宣傳普及，培育新時代文明駕駛風尚。

新一代小米SU7。（微博@雷軍）

此外，雷軍還提交了關於支持科技公益發展助力科技強國建設的建議、關於進一步加快培育智能網聯新能源汽車複合型人才的建議、關於進一步優化工業旅遊發展環境的建議。