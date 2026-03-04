兩會2026｜全國政協會議開幕　王滬寧發表工作報告

全國政協十四屆四次會議3月4日（周三）下午3時在北京開幕。開幕會上，全國政協主席王滬寧作全國政協常委會工作報告，總結一年來的工作。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席全國政協會議。（直播截圖）

全國政協主席王滬寧作全國政協常委會工作報告。（直播截圖）

全國政協十四屆四次會議3月4日在北京開幕。（直播截圖）

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等領導人出席全國政協會議開幕。

全國政協主席王滬寧在作全國政協常委會工作報告時表示，面對錯綜複雜的國際形勢和繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央團結帶領全黨全國各族人民，順利完成全年經濟社會發展主要目標，國家經濟頂壓前行、向新向優發展，「十四五」圓滿收官，國家經濟、科技、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

一年來，全國政協共舉辦各類協商議政活動98場次；收到提案5992件，立案5061件，辦復率99.9%。

