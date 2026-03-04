兩會｜十五五規劃支持香港作部署　婁勤儉：中央將出更多惠港政策

第十四屆全國人大四次會議於3月4日舉行新聞發布會。大會發言人婁勤儉說，中央將在「十五五」規劃中對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步作出部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。



香港由治及興邁出新步伐 將推出更多惠港政策

婁勤儉強調，在中國人民和中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍中，香港同胞從未缺席，「過去一年，在中央的大力支持下，香港特區政府團結帶領社會各界，著力拼經濟、謀發展、搞建設，香港由治及興邁出新步伐。」

婁勤儉指出，香港國際金融中心地位更加穩固，全球金融中心指數評分排名世界第三；港股IPO規模按年上升兩倍、高居全球第一。營商環境開放高效，經濟自由度排名世界第一，世界競爭力排名重返全球前三；國際調解院總部落戶香港，亞洲基礎設施投資銀行、國際統一私法協會宣布在港設立辦事處。

此外，科創成為香港經濟發展的新引擎，母公司在海外或內地的駐港公司數量超過1萬間，創歷史新高；北部都會區、河套香港園區建設加速推進。人才集聚效應不斷顯現，世界人才排名大幅躍升至全球第四、亞洲第一。

他提到，習近平主席在今年新年賀詞中強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。

婁勤儉稱「十五五」規劃《建議》明確提出，「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心」，「支持港澳打造國際高端人才集聚高地」。下一步，中央將在「十五五」規劃中對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步作出部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。

婁勤儉表示，相信在新的起點上，香港一定能夠充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，在中國式現代化進程中實現新躍升。