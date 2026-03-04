兩會2026｜潘建偉：將加快量子科技成果轉化　賦能經濟高質量發展

全國政協十四屆四次會議於今日（3月4日）開幕。下午2點舉行的全國政協首場「委員通道」上，中國科學技術大學常務副校長潘建偉介紹了十四五時期中國量子科技取得的多項突破，並表示十五五期間，中國將持續加強原始創新，讓量子科技更好服務新質生產力培育、賦能經濟社會高質量發展。



潘建偉委員。（央視新聞）

潘建偉委員。（新華社）

潘建偉表示，十四五期間，中國量子通訊持續保持國際領先，量子計算穩居世界第一方陣，量子精密測量多個方向跨入國際先進行列。他表示，「我們成功研製高精度的鍶原子光鍾，可以做到運行300億年誤差不超過1秒。這一重要成就可以重新定義時間的基本單位——秒，為全球提供中國時間，並可以保障國家戰略安全和經濟運行的獨立性。」

潘建偉稱：「我們大力推進量子科技事業的發展，量子通訊持續保持國際領先，量子計算穩居國際第一方陣，量子精密測量的多個方向躍進國際先進行列。」他強調，「十五五」期間，中國將持續加強原始創新，推動產學研深度融合，加快成果轉化，讓量子科技更好服務新質生產力培育、賦能經濟社會高質量發展。