兩會｜天價彩禮催生騙婚、婚托　人大代表建議禮金不超6萬

近年內地「天價彩禮（結婚禮金）」被指是許多備婚家庭的負累。全國兩會正在北京召開，全國人大代表李燕鋒提出，可以制定彩禮限額，並對低彩禮結婚的家庭給予創業、就業上的激勵，建議彩禮金額不超過6萬元（人民幣，下同）。



今年2月發佈的中央一號文件提到，「持續整治農村高額彩禮，加強省際毗鄰地區聯動治理。引導樹立正確的婚戀觀、生育觀、家庭觀，培育簡約文明的婚俗文化。」2026年全國兩會，「高額彩禮」問題也成為代表們關注的一項社會議題。

儘管官方一再宣傳「婚姻不是買賣」，內地農村仍頻頻出現天價彩禮，也因此被婚姻中介盯上。（央視）

《紅星新聞》報道，李燕鋒提出，可以制定彩禮限額，並對低彩禮結婚的家庭給予創業、就業上的激勵。她認為，高額彩禮現象源於人情社會中的攀比、面子心理等原因。「同樣是這個地方的，你的彩禮那麼多，我的少了，就好像很沒面子，」進而形成「價格內卷」，彩禮越來越高。

全國人大代表李燕鋒建議彩禮金額不超過6萬元。（紅星新聞）

同時，李燕鋒指出，彩禮作為中國婚禮習俗中的物質標誌，存在不同形式，「有的地方表面上說不要彩禮，但又必須要有房有車，其實本質一樣。」高昂的彩禮，加重了結婚成本，疊加孩子教育成本等因素，可能讓年輕人對結婚望而生畏。

另外，李燕鋒也認為，高額彩禮導致結婚變味，也催生了騙婚、婚托等違法犯罪。只有明確規定，才能剎住這股不良風氣。她建議出台一個統一標準，「儘管各地經濟發展水平不同，但我建議彩禮金額不超過6萬元。」