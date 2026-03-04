中國不表態支持伊朗防衛　港學者：在當地沒有一定要保護經濟利益

中國在美國和以色列空襲並重創伊朗時，除了譴責，對德黑蘭的防衛並未表示支持。伊朗隨即對波斯灣國家和更廣泛的中東地區展開報復性襲擊時，中國外交部呼籲各方立即停止軍事行動，維護霍爾木茲海峽航道安全。



有分析認為，中國雖然是伊朗最重要的經濟夥伴，但中伊關係遠比外界普遍認為的更不平衡且缺乏戰略深度。在中美兩國元首將舉行會晤之際，中國完全有理由在這場衝突中保持中立。



美以上星期六（2月28日）聯手空襲伊朗，伊朗隨即展開的報復性襲擊，蔓延至波斯灣國家和更廣泛的中東地區。

中國外交部發言人毛寧星期二（3月3日）在例行記者會上，重申中國外長王毅早前同俄羅斯、伊朗、法國和阿曼外長通話時所闡明的中方立場，呼籲各方立即停止軍事行動，儘快重回對話談判，防止戰爭進一步蔓延，對全球經濟造成更大影響。

圖為2026年3月3日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

毛寧還表示，中國對戰事外溢波及周邊國家深表關切。據中國外交部早前發出的聲明，王毅告訴伊朗外長阿拉格齊，北京支持伊朗維護主權安全，但德黑蘭也應重視鄰國「合理關切」。

伊朗因受制裁而被迫低價出售原油，高達90％出口到中國。彭博社星期一引述知情人士報道稱，中國向伊朗官員施壓，要求避免採取任何可能影響卡塔爾天然氣出口，或影響霍爾木茲海峽航運的行動。

資料照片：霍爾木茲海峽和伊朗的地圖（Reuters）

彭博社分析指出，中伊關係並不對等。根據美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，中國佔伊朗貿易總額約三分之一，而伊朗在中國的整體貿易額中所佔比率不到1％。進口伊朗原油雖有助北京實現能源多元化，但並非不可替代。

2021年，王毅訪問德黑蘭期間簽署了一項為期25年的戰略合作協議，據報道，中國預計在伊朗投資高達4000億美元。法國外貿銀行亞太區首席經濟師艾西亞（Alicia Garcia Herrero）指出，實際確認的投資額僅為20億至30億美元，與中國在阿聯酋或沙特阿拉伯的投資相比，相形見絀。

中國官方數據顯示，截至2024年底，中國對伊朗的外國直接投資存量總計45億美元，而對阿聯酋的直接投資存量為95億美元。

近幾個月有多篇報道中國向伊朗提供防空系統，還有傳言稱中國正向伊朗運送導彈推進劑原料，但雙方都未公開回應。美國發動襲擊後，中國外交部駁斥了有關北京準備向伊朗提供超音速反艦導彈的說法，稱消息「不實」。

以色列國防軍周日表示，周六晚上出動200多架空軍戰機對伊朗境內500個目標發動了襲擊，包括防空系統和導彈發射器。(IDF)

北京清華大學國際關係學系副教授佘綱正認為，對伊朗提供軍事支持「並非中國在中東地區的行事方式」。他分析，伊朗加入金磚國家和上海合作組織等由中國主導的國際組織，有助於北京削弱美國的影響力。但長期以來，中國在中東奉行「雙軌」策略，在與伊朗、與美國及其區域盟友的關係之間尋求平衡。

2005年，國際原子能機構宣佈德黑蘭違反《不擴散核武器條約》，促使聯合國安理會對伊朗實施核相關出口禁運，中國也正式停止向伊朗出售武器。據彭博社報道，截至目前，美伊戰場上還沒有任何證據顯示中國武器已被部署。

圖為2026年3月3日，伊朗庫姆市（Qom）的伊朗專家會議辦公樓（Assembly of Experts）遭空襲，建築物被炸成廢墟。（Social Media/via REUTERS）

香港城市大學法學院教授王江雨接受《聯合早報》採訪時指出，中國在伊朗「沒有什麼一定要保護的經濟利益」。2021年兩國簽下合作協議，伊朗國內有很大的反對聲音，加上制裁限制了資金調度，伊朗並未為中國創造有利的投資條件。

王江雨指，中國曾試圖在中東發揮更大的調解人角色，例如2023年促成伊朗與沙特阿拉伯關係緩和。「但中東長期以來是美國主導的一個地區，儘管美國實現不了中東的穩定，也不能夠容忍任何其他國家在中東發揮作用」。

王江雨認為，中伊關係接下來怎麼發展，取決於伊朗能否實現政權更迭。「這個政權如何定位自身、它要和其他國家包括中國發展什麼樣的關係等，這還得走着看」。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

