兩會｜寵物靈堂設居民樓下亂象頻出　人大代表呼籲加快立法

內地寵物陪伴已是社會常態，但寵物產業相關亂象也隨之而來。有寵物殯葬店將「寵物靈堂」設在居民區樓下，使用改裝貨車偷偷焚燒寵物遺體，不僅傷害養寵物人士的情感，也讓周邊居民不堪其擾。



去年，全國人大代表、上海市閔行區浦錦街道蘆勝村黨總支書記張義民曾就此事與農委執法部門一同前往寵物殯葬現場調研。結合全國寵物行業發展現狀，今年兩會他提出加快立法規範寵物飼養和殯葬服務的建議，希望以法治力量破解行業發展與城鄉治理的雙重難題。



據《新民晚報》報道，張義民表示，「居民們對家附近的寵物殯葬店有意見，紛紛投訴焚燒產生的異味污染空氣、遺體存放存在疫病傳播隱患、靈堂設置帶來心理上的不適。農委執法部門一連上門四次，卻因為缺乏明確執法依據，感到很無奈。最後企業甚至直言：你給我開張罰單吧。」

全國人大代表、上海市閔行區浦錦街道蘆勝村黨總支書記張義民呼籲就寵物殯葬等立法。（新民晚報）

報道稱，內地寵物管理面臨「數量龐大」與「治理複雜」的突出矛盾。一方面，寵物消費市場正急速擴張，《2026年中國寵物行業白皮書》顯示，2025年中國城鎮犬貓數量為1.26億只，城鎮寵物（犬貓）消費市場規模達3126億元（人民幣，下同）；另一方面，行業發展卻仍顯「稚嫩」，以上海為例，目前全市僅有市動物無害化處理中心一家官方機構，無法滿足寵物殯葬與日俱增的實際需求。

目前，中國《治安管理處罰法》《動物防疫法》《大氣污染防治法》等法律法規已設有相關條款，對寵物擾民、寵物屍體處理、寵物屍體火化氣體排放等行為作出限制。部份地方結合上位法規定與本地實際情況，出台了寵物登記、疫苗接種等細化管理規範，但在寵物飼養全流程監管以及不涉及屍體火化的寵物殯葬服務領域，仍缺乏完善的政策保障與系統的規範體系。

「養寵人有情感與服務的實際需求，周邊居民不願被打擾，經營商家想合規開展寵物殯葬生意，主管部門也希望依法加強行業監管。」多方訴求的平衡難題，張義民認為，寵物飼養與殯葬服務領域的各類亂象，根源正是法律規範的滯後與行業標準的缺失。

寵物殯葬師職業體驗。（微博影片截圖：曹導）

除了寵物殯葬服務，城鎮寵物管理還面臨諸多挑戰。張義民表示，「如何有效防範寵物傷人、精準防控疫病傳播、妥善解決寵物擾民等問題，成為新時代城鄉治理工作的重要課題。」

他建議，應加快立法進度，細化完善相關法律法規，建立健全覆蓋寵物糞便清理、寵物棄養治理、寵物殯葬服務等矛盾高發領域的制度規範，明確各類糾紛的處理流程與責任劃分，確保相關部門監管有法可依、執法有據。

此外，應健全行業標準，加強市場監管。深入研判寵物消費市場發展特點與規律，針對寵物殯葬服務等重點領域，制定統一的行業標準。從專業資質審核、收費標準公示、環境保護要求等方面，嚴格市場準入管理；加大日常監管力度，嚴厲查處違反行業標準、缺失相關資質的經營主體，以法治化手段保障寵物消費市場健康有序發展，高質量滿足人民群眾的寵物陪伴需求。