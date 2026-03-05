兩會｜2025年國內GDP增長5% 今年經濟增長預期目標為4.5%至5%
撰文：盛昀
出版：更新：
2026年3月5日（星期四）上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強作政府工作報告，指2025年中國國內生產總值增長5%，今年經濟增長預期目標為4.5%至5%。
2025年中國國內生產總值增長5%
政府工作報告說，一年來，中國經濟頂壓前行、展現強大韌性。經濟運行總體平穩、穩中有進，國內生產總值增長5%，總量達到140.19萬億元。
就業總體穩定，城鎮新增就業1267萬人，城鎮調查失業率平均為5.2%。
對外貿易較快增長，出口多元化成效明顯，國際收支基本平衡。
民生保障更加有力，居民收入增長和經濟增長同步，脫貧攻堅成果鞏固拓展，實施學前一年免費教育政策、惠及1400萬兒童，全面實施育兒補貼制度、惠及3000多萬嬰幼兒。糧食產量達到1.43萬億斤。重點領域風險化解取得積極進展，社會大局保持穩定。
