兩會2026｜政府工作報告：綜合整治內捲式競爭 外貿出口增長6.1%
撰文：鄭寧
出版：更新：
3月5日，2026年全國兩會人大會議開幕，國務院總理李強在政府工作報告中介紹，一年來，進一步深化改革開放，暢通國民經濟循環。
李強指出，2026年實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場準入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。加快加力清理拖欠企業賬款。
李強表示，有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啟動全島封關運作。紮實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。
兩會2026・直播｜2026年發展主要預期目標：經濟增長4.5%至5%兩會｜王滬寧涉台工作報告僅提基層交流 字數逐年減少剩一句話兩會｜張軍回應伊朗局勢：美以襲擊伊朗擊殺領導人嚴重違反國際法兩會｜前新疆書記馬興瑞缺席政協開幕 自去年11月起多次缺席會議