兩會2026｜政府工作報告：綜合整治內捲式競爭　外貿出口增長6.1%

3月5日，2026年全國兩會人大會議開幕，國務院總理李強在政府工作報告中介紹，一年來，進一步深化改革開放，暢通國民經濟循環。



李強指出，2026年實施全國統一大市場建設指引，出台新版市場準入負面清單，系統整治招標投標、招商引資領域突出問題，推進重點行業產能治理，綜合整治「內捲式」競爭成效顯現。開展要素市場化配置綜合改革試點。國有企業改革深化提升行動取得積極成效，出台進一步促進民間投資發展的措施。加快加力清理拖欠企業賬款。

李強表示，有序推進自主開放、單邊開放，穩步擴大單方面免簽或全面互免簽證。加大穩外貿力度，進出口量穩質升，出口增長6.1%。出台穩外資行動方案，新設外資企業數量增長19.1%。實施自由貿易試驗區提升戰略，海南自由貿易港啟動全島封關運作。紮實推進高質量共建「一帶一路」，各領域務實合作水平不斷提升。