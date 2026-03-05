兩會2026｜建設生育友好型社會　人均預期壽命提高到80歲

十四屆全國人大四次會議5日上午在人民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人出席開幕會，國務院總理李強向大會作政府工作報告。



政府工作報告說，《綱要（草案）》著眼建設生育友好型社會，健全人口服務體系；辦好人民滿意的教育，勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年；加快建設健康中國和體育強國，人均預期壽命提高到80歲；積極應對人口老齡化，養老機構護理型床位佔比提高到73%；促進高質量充分就業，完善收入分配製度，健全社會保障體系。

人大開幕李強做政府工作報告

政府工作報告在介紹2026年政府工作任務時提出，加強社會保障和服務。城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元（人民幣．下同），居民醫保人均財政補助標準提高24元。完善並落實基本養老保險全國統籌制度，擴大失業、工傷保險覆蓋面，穩妥有序推進職業傷害保障試點擴圍，健全社保關系轉移接續政策。

深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，擴大普惠養老服務供給，積極發展農村養老服務，實施中度以上失能老年人養老服務消費補貼項目。積極開發老年人力資源，制定推進銀發經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。實施康復護理擴容提升工程。

推行長期護理保險制度。做好獨居老人、失能失智等困難群體的關愛幫扶。倡導積極婚育觀。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。

完善生育保險制度和生育休假制度。深入開展托育服務補助示範試點，發展普惠托育和托幼一體化服務。加強殘疾預防、康復和托養照護服務，推進養老助殘資源統籌利用。做好睏境兒童關愛服務，保障婦女兒童合法權益。加強軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象服務保障。

建立健全基本殯葬服務制度。分層分類做好社會救助工作，兜住兜牢民生底線。