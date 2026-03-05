兩會2026｜人工智能等研發應用走在世界前列　新質生產力穩步發展

國務院總理李強5日在政府工作報告中介紹中國的科技發展和未來發展目標，他介紹，新質生產力穩步發展，科技創新成果豐碩，人工智能、生物醫藥、機械人、量子科技等研發應用走在世界前列，晶片自主研發有了新突破，天問二號開啟「追星」之旅，北斗規模應用全面拓展，雅下水電工程開工建設，首艘國產電磁彈射型航母福建艦正式入列，國產大模型引領全球開源生態。



11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

此外，產業結構持續優化，高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長9.4%、9.2%，工業機械人、集成電路產量分別增長28%、10.9%，新能源汽車年產量超過1600萬輛，電動汽車充電設施突破2000萬個。單位國內生產總值能耗降低5.1%，生態環境質量持續改善。

人大開幕李強做政府工作報告。（影片截圖）

針對2026年政府工作任務時提出，深化拓展「人工智能+」，促進新一代智能終端和智能體加快推廣，推動重點行業領域人工智能商業化規模化應用，培育智能原生新業態新模式。支持人工智能開源社區建設，促進開源生態繁榮。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共雲發展。加快發展衛星互聯網。打造「5G+工業互聯網」升級版。深化數據資源開發利用，健全數據要素基礎制度，建設高質量數據集。完善人工智能治理。

此外，未來將培育壯大新興產業和未來產業。建立未來產業投入增長和風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。