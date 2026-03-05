兩會2026｜全國人大代表：國家級區塊鏈網絡已經形成

周四（5日）上午，十四屆全國人大四次會議在北京開幕。大會開幕前，在人民大會堂中央大廳北側舉行十四屆全國人大四次會議首場「代表通道」集中採訪活動。據長期從事區塊鏈技術研究的全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進介紹，國家級區塊鏈網絡已經形成。



董進介紹，區塊鏈技術是一類前沿的信息技術，在人工智能的算法、算力、數據三要素中的區塊鏈是確保數據的真實可信、可回溯。在數字經濟發展過程中，區塊鏈是最關鍵的數字基礎設施之一。他和團隊研發的是區塊鏈專用加速芯片，這個芯片能讓區塊鏈的性能提升50倍。更重要的是，這項技術成功突破了超大規模區塊鏈網絡所面臨的算力瓶頸，讓國家可信的數字基礎設施擁有了「中國芯」。

全國人大代表、北京微芯區塊鏈與邊緣計算研究院院長董進。（新華社）

董進表示，中國自主創新的區塊鏈底層技術，已經應用到16個中央部委和27個中央企業，在稅務、跨境貿易、全球支付等領域取得積極進展。中國每年「跑」在自主區塊鏈上的發票達數百億張，跨境貿易上鏈企業超30萬家，貿易金額達萬億元規模。

「目前隨著應用的拓展，國家級的區塊鏈網絡已經形成，這個網絡的目的就是要把我們國家跨境貿易、全球支付這些領域高價值核心數據纏繞在我們自主的系統里。」董進表示，面向「十五五」，也將咬定青山不放鬆，緊緊圍繞國家的重大戰略需求，確保國家的區塊鏈領域的底層核心技術持續領先，真正夯實貫通全國、鏈通全球的可信「數字長城」。